Mort de Gérard Houllier : Guy Roux "frappé" par la disparition de son "demi-frère"

Guy Roux, l'emblématique ex-coach de l'AJA, a fait part de toute son émotion à France Bleu Auxerre au moment d'évoquer la mémoire de Gérard Houllier. L'ancien sélectionneur des Bleus et entraîneur du PSG, Liverpool et l'OL, est décédé à 73 ans dans la nuit de dimanche à lundi.

Guy Roux et Gérard Houllier, ici en décembre 2006 avant un match opposant Le Mans à l'Olympique Lyonnais (alors coaché par Houllier, tandis que Roux n'était plus sur le banc de l'AJA), étaient très proches dans la vie.

"Gérard Houllier est mort ? Ohlala... C'est mon demi-frère... Je le considère comme ça." Quand on lui apprend la terrible nouvelle, Guy Roux, à l'autre bout du fil, parle de son ami au présent. Comme s'il était toujours là. "De quoi est-il décédé, quand est-ce arrivé ?" demande l'homme au bonnet, légendaire coach de l'AJ Auxerre. On lui répond que l'ancien sélectionneur de l'équipe de France, manager à succès avec le PSG, Liverpool et l'OL, est mort à 73 ans dans la nuit de dimanche à lundi, en regagnant son domicile, trois semaines après une opération de l'aorte subie dans un hôpital parisien, d'après les informations du quotidien L'Équipe.

à lire aussi Mort de Gérard Houllier, ancien sélectionneur de l'équipe de France de football

Histoire de cœur

"Ah oui... C'était un rescapé", souffle Guy Roux, en référence au malaise cardiaque de Gérard Houllier en octobre 2001 à l'âge de 54 ans, juste avant un match de Liverpool. Opéré à cœur ouvert pendant plus d'une dizaine d'heures, il restera éloigné des bancs plusieurs mois, pour ensuite s'offrir cette saison-là un quintuplé historique avec les Reds (FA Cup, League Cup, Coupe de l'UEFA, Supercoupe d'Europe et Charity Shield).

"La mort de Serge Mesonès (ancien capitaine de l'AJA décédé d'un arrêt cardiaque en novembre 2001 à 53 ans lors d'un match avec le Variétés Club de France) et la presque mort de Gérard Houllier ont précipité ma crise cardiaque (en novembre 2001 également) qui m'a valu un pontage, c'est vous dire si on est proche", raconte Guy Roux, 83 ans aujourd'hui.

Première rencontre en Coupe de France à la fin des années 70

Sa première rencontre avec Gérard Houllier, c'était lors d'un match du 7e tour de la Coupe de France saison 1978/1979, entre l'AJA et Nœux-les-Mines (Pas-de-Calais). "C'était un jeune entraîneur du Nord, se souvient Guy Roux. On a gagné très difficilement, de mémoire, 3-2 ou 4-2 (en réalité, 2-1 après prolongation). On était en D2, et lui était en dessous, en D3. J'avais remarqué que son équipe était très, très bien menée."

Pour Guy Roux, Gérard Houiller était "un demi-frère", qu'il a rencontré un jour de match de Coupe de France à la fin des années 70 / Interview : Nicolas Fillon Copier

"On avait sympathisé et nos relations n'ont jamais été distendues", poursuit celui qui a, comme Gérard Houllier, entraîné au RC Lens. "Quand il était à Liverpool, on communiquait. Cela faisait un petit moment que je ne le voyais plus, parce que ça fait un petit moment que je ne bouge pas. Mais vraiment, je suis frappé de sa disparition."

Guy Roux rend hommage au "génie personnel" de Gérard Houllier

Gérard Houllier le manager, c'est surtout, pour Guy Roux, "un palmarès formidable et international. Il a été l'entraîneur de Liverpool, du Paris Saint-Germain, de l'Olympique Lyonnais, de l'équipe de France... Il était aussi rattaché à l'entreprise Red Bull auprès des clubs de Leipzig et Salzbourg. C'est un des derniers directeurs techniques nationaux de la Fédération Française de Football qui a été connu pour son œuvre. Il a vraiment marqué son passage et, à 73 ans, il avait la même activité qu'à 50 ans."

Guy Roux rend hommage aux compétences de coach de Gérard Houllier, "une connaissance approfondie de tout ce qui existe dans ce métier" couplée à "un génie personnel" / Interview : Nicolas Fillon Copier

Le célèbre Auxerrois rend également hommage au french flair de Gérard Houllier, "une connaissance approfondie de tout ce qui existe dans ce métier" couplée à "un génie personnel". "Il était expert pour choisir de bons joueurs et les mettre à l'endroit où ils devaient être, donc ça réussissait plutôt bien."

Aucun mot concernant l'expérience malheureuse à la tête des Bleus de Gérard Houllier et cette non-qualification historique au Mondial 1994 lors du fiasco de France-Bulgarie en 1993 ? "Je n'en parle pas parce que je ne veux retenir que les bons souvenirs. Ce qui est arrivé, c'est le destin et ça n'enlève rien à sa valeur." Guy Roux, la classe jusqu'au bout.