Mort de Gérard Houllier: "Il m'a aidé à me construire" réagit Bernard Joannin le président de l'Amiens SC

Le président de l'Amiens SC Bernard Joannin a réagi avec beaucoup de tristesse au décès de l'ancien sélectionneur de l'Equipe de France Gérard Houllier ce lundi 14 décembre à l'âge de 73 ans.

"Je ne m'y attendais pas du tout. C'est quelqu'un pour qui j'avais une affection particulière. Gérard Houllier avait fréquenté le très haut niveau et pourtant il avait gardé une totale humilité. Quand je suis arrivé dans le football, il a accepté de me donner beaucoup de conseils, il m'a aidé à me construire. C'est vraiment un homme droit et chaleureux comme on en rencontre peu dans la vie. Je suis très triste de cette disparition et j'ai envoyé un message de condoléances au président de Lyon Jean-Michel Aulas qui était très proche de lui"

Champion de France avec le Paris SG (1986), et Lyon (2006-2007), vainqueur de la Ligue Europa avec Liverpool (2001), sélectionneur de l'Equipe de France (1992-1993), Gérard Houllier né à Thérouanne dans le Pas-de-Calais était revenu à Lyon depuis 2016 comme conseiller sportif du président de l'O.L. Jean-Michel Aulas. Au printemps dernier, Gérard Houllier avait soutenu l'Amiens SC lors de sa relégation administrative suite à l'arrêt des championnats pour cause de coronavirus.

"C'est quelqu'un qui aimait la justice et sa conscience a fait qu'il trouvait lui aussi qu'Amiens a été rétrogradé de façon injuste. On ne va pas revenir sur cet épisode, on est passé à autre chose maintenant" explique Bernard Joannin. "De toutes façons, même si il n'avait pas participé à ce soutien, Gérard et moi étions proches, on dînait ensemble avec des amis communs parfois sur Paris, c'est quelqu'un qui aimait la vie, je peux dire sans forfanterie que j'étais proche de lui"