Mort de Just Fontaine : pour l'ancien footballeur, "Reims c'était le bonheur complet"

Just Fontaine, c'est l'homme d'un record inégalé à ce jour : celui du nombre de buts inscrits lors d'une phase finale de Coupe du monde de football (13) en 1958. L'international français, dont on a appris la mort ce mercredi à l'âge de 89 ans a aussi fait les belles heures du Stade de Reims.

L'attaquant a joué au Stade de Reims six saisons entre 1956 et 1962. Il a inscrit 145 buts avec le maillot rouge et blanc et s'est bâti un palmarès de choix : trois titres de champion de France (et un autre avec Nice au début de sa carrière), deux Coupes de France et une finale de Coupe d'Europe des clubs champions perdue avec Reims en 1959 (2-0) contre le grand Real Madrid de Di Stefano, Puskas et son ami Raymond Kopa.

Sa carrière de joueur prend fin prématurément. Le 20 mars 1960, Just Fontaine est victime d'une double fracture à la jambe gauche face au FC Sochaux lors d'une rencontre de championnat. Sorti sur blessure de la pelouse du Stade Bonal , "Justo" ne s'est jamais remis de cette blessure, et doit prendre sa retraite sportive dès 1961.

Pour le footballeur, c'est un crève-coeur : "On parle beaucoup de mon record", confie-t-il en 2013, "mais je l'aurais bien échangé contre cinq ou six ans de plus, car le foot était ma passion."

"A Reims, j'étais heureux"

"A Reims, j'étais heureux dans mon métier", racontait-il au micro de France Bleu Champagne-Ardenne, "mon seul regret c'est cet accident. J'étais pas arrivé à mon apogée. Les meilleures années de footballeurs, c'est de 27 jusqu'à 30, 31 ans et moi, à 27 ans, j'ai dû arrêter. J'aimais que ça et je n'aime toujours que ça. Pour moi, Reims égale bonheur complet".

Just Fontaine et l'équipe du Stade de Reims en 1959. © Getty - Universal

Retiré des terrains, Just Fontaine devient entraîneur. Il fait un passage éclair -deux matches- à la tête de l'équipe de France en 1967. Coach du PSG (1973-1976), il permet au club parisien de monter en 1re division en 1974. Il boucle sa vie de technicien sur sa terre natale marocaine, offrant une troisième place à la CAN-1980 aux Lions de l'Atlas.

Just Fontaine fonde le premier syndicat de joueurs

En 1962, Just Fontaine avait aussi cofondé l'Union nationale des footballeurs professionnels (UNFP) avec le joueur lyonnais Eugène N'Jo Léa et l'avocat Jacques Bertrand. Just Fontaine en était le premier président. L'objectif de ce syndicat de joueurs était de peser en face des dirigeants de clubs, notamment sur la question des transferts ou de la retraite.

Dans cette archive INA de 1962, Just Fontaine explique qu'il en va dans le football comme dans le reste de la vie : il y a de bons dirigeants et des moins bons. "Si tous les clubs étaient comme le Stade de Reims, il n'y aurait pas de problème, on n'aurait pas besoin de syndicat" conclut-il.

Bientôt une statue de "Justo" devant le Stade Delaune

Le maire de Reims, Arnaud Robinet, a rendu hommage ce mercredi à Just Fontaine. Associé dans l'histoire du Stade de Reims avec une autre légende du football français, Raymond Kopa, "Justo" devrait avoir lui aussi sa statue devant le stade Delaune. "A l'image de ce qu'a fait la municipalité pour Raymond Kopa, je souhaite qu'on puisse avoir cette esplanade des légendes devant le stade Auguste Delaune et d'y installer la statue de Just Fontaine a côté de celle de Raymond Kopa... je pense qu'ils le méritent car ils ont porté haut les couleurs de Reims", souligne Arnaud Robinet.

Une minute de silence sera observée sur les terrains de football français ce weekend, notamment pour la 26e journée de Ligue 1 de football. L'hommage devrait être particulièrement émouvant au stade Delaune où Reims recevra Ajaccio dimanche. France Bleu Champagne Ardenne vous fera vivre la rencontre.

"Etre comparé à ses personnes là dans un club c'est un honneur"

L'ancien attaquant du Stade de Reims Cédric Fauré (plus de 200 matches avec le Stade de Reims entre 2006 et 2012) détient lui le record de buts marqué sous le maillot rouge et blanc (92 buts inscrits) et il se souvient de Just Fontaine, de sa discrétion, de sa personnalité : "Justo, je l'ai connu déjà quand j'étais amateur, il avait une boutique de marque de vêtements, et quand j'ai signé professionnel à Toulouse je l'ai vu quelques fois, mais c'est à Reims que j'ai appris à mieux le connaître : il m'a donné des conseils".

"C'est important de transmettre l'histoire de ces joueurs aux jeunes, ce chapitre là qu'ils n'ont pas connu, le numéro 9 du Stade de Reims il a une histoire, il faut le respecter, c'est un numéro de légende...", précise encore Cédric Fauré qui a porté ce fameux numéro 9.

Vidéo : Just Fontaine raconte son record de buts

