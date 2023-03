Mort de Just Fontaine : "un modèle, un icône" a disparu pour Bernard Koscielny, le père de Laurent Koscielny

"On perd un modèle, un icône du football français", estime Bernard Koscielny ce mercredi, après la disparition de Just Fontaine , véritable légende du ballon rond et notamment de l'équipe de France. Just Fontaine, qui détient toujours le record du nombre de buts marqués lors d'une coupe du monde (13, ndlr), est décédé à l'âge de 89 ans.

"Je l'ai rencontré il y a quelques années à Brive, avec l'Étoile Sportive Briviste de mémoire. On avait évidemment parlé football. On était tous admiratif de son discours", se souvient Bernard Koscielny. "J'ai vécu tout ses matchs avec le Stade de Reims, avec l'équipe de France. Ça m'a fait des frissons de le voir. Il m'avait dit que le football amateur lui apportait beaucoup de choses. C'est vachement important pour nous", termine-t-il.

