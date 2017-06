Mort de Louis Nicollin : l'hommage de Cédric Cambon, défenseur du Havre AC et ancien de Montpellier

Au lendemain de la mort de l'emblématique président du MHSC, Cédric Cambon rend hommage à Louis Nicollin. Le défenseur du HAC a été formé dans le club héraultais, où il a signé son premier contrat pro.

Victime d'un malaise cardique, ce jeudi, Louis Nicollin est mort à l'âge de 74 ans. Président du Montpellier Hérault Sporting Club durant plus de 40 ans (1974-2017), le personnage est salué par toute la planète football. Adoré ou détesté, parfois les deux à la fois, Louis Nicollin ne laissait personne indifférent et s'est inscrit comme l'un des plus grands dirigeants du foot français au cours des dernières années, mais également comme un grand entrepreneur. Un patron de club comme on en fait plus, connu de tous pour sa personnalité volcanique et ses sorties fracassantes.

Quelle tristesse d'apprendre le décès de Louis Nicollin!!! Un grand président mais surtout un grand HOMME!!!! RIP Monsieur @MontpellierHSC — Cedric Cambon (@CambonCedric) June 29, 2017

Parmi ceux qui lui rendent hommage, le joueur du Havre AC Cédric Cambon. Le défenseur de 30 ans est né à Montpellier. C'est au MHSC qu'il a été formé, et c'est aussi dans ce club qu'il a signé son premier contrat professionnel. Interrrogé par Bertrand Queneutte, Cédric Cambon se souvient de son premier Président :