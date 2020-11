Mort de Maradona : l'ancien du TFC Beto Marcico n'y "croit toujours pas"

Au lendemain des obsèques de Diego Maradona en Argentine et à la veille d'un weekend d'hommages sur tous les terrains de football de France et d'ailleurs, l'ancien attaquant du TFC et coéquipier d'el Pibe de Oro, Beto Marcico revient sur la disparition de la légende Maradona.