Le monde du football français vient de perdre l'un de ses personnages les plus emblématiques. Ancien sélectionneur des Bleus, Michel Hidalgo s'est éteint à l'âge de 87 ans. Ancien international, Michel Mézy réagit sur France Bleu Hérault.

Mort de Michel Hidalgo : "Un homme plus qu'honnête" réagit Michel Mézy (Montpellier Hérault)

Ancien joueur de Montpellier et Nîmes, ancien entraîneur des deux clubs, ancien international, figure incontournable du football dans le Midi, Michel Mézy réagit à la disparition de Michel Hidalgo.

Celui qui est aujourd'hui le conseille du président Laurent Nicollin, au Montpellier Hérault, a joué avec les Bleus quand Michel Hidalgo n'était pas encore sélectionneur mais adjoint, dans les années 70.

Michel Mézy a connu Michel Hidalgo en équipe de France Copier

"Un garçon très attachant (...) Le football français est endeuillé, parce qu'il y a des gens, comme ça, qui marquent une époque et qui ont fait que le foot français a fait un grand pas en avant"

Michel Hidalgo a offert à la France son premier titre : l'Euro 84, avec le fameux carré magique composé de Platini, TIgani Giresse et Fernandez. Mais au delà d'être un grand personnage du football tricolore, il était aussi un grand homme. Et ce, malgré sa condamnation avec sursis dans l'affaire des compte de l'OM, dans les années 90. Et c'est ce que Michel Mézy veut que le grand public retienne.

Michel Mézy se souvient d'un homme "plus qu'honnête" Copier