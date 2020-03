Le footballeur puis sélectionneur emblématique de l'équipe de France Michel Hidalgo est mort à l'âge de 87 ans à Marseille, a annoncé sa famille ce jeudi. Michel Platini, Alain Giresse... ses anciens collègues se souviennent de ses qualités professionnelles et humaines.

"Un Monsieur doux, pédagogue et sincèrement humaniste" : toutes les réactions à la mort de Michel Hidalgo

De Michel Hidalgo, mort ce jeudi à Marseille à l'âge de 87 ans, Michel Platini, star de l'équipe de France victorieuse de l'Euro en 1984, se remémore d'abord les qualités humaines : "Je garde personnellement le souvenir d'un Monsieur doux, pédagogue et sincèrement humaniste."

Celui qui fut le héros de l'Euro de 1984, avec neuf buts, poursuit, dans un communiqué envoyé ce jeudi à l'AFP : "Il était exemplaire d'humanité mêlant la bienveillance de l'éducateur à l'affection d'un père. Il m'a protégé avec douceur, m'a permis de m'épanouir sur le terrain et a fait partie de ceux qui m'ont permis de devenir le joueur que je suis devenu." "Platoche" doit à Hidalgo la mise en place du fameux "carré magique" au milieu de terrain, qui lui a permis de donner toute sa mesure au poste de meneur de jeu.

Pendant 9 ans, de 1975 à 1984, Michel Hidalgo a été le sélectionneur de l'équipe de France de football. Sous ses ordres, les Bleus avaient atteint les demi-finales de la coupe du monde 1982, leur ascension étant stoppée nette lors d'une séance de tirs au but contre l'Allemagne à Séville. Deux ans plus tard, Michel Hidalgo apportait au foot français son premier grand titre, le championnat d'Europe.

"Il a su nous décomplexer"

Alain Giresse, ému, se souvient au micro de France Info d'un homme qui a su décomplexer le football français, en alliant "rigueur" et "plaisir" : "Il a su nous décomplexer, nous donner confiance. On avait un jeu qui était à la fois un jeu de qualité et qui pouvait s'avérer efficace puisqu'on a réussi à être champions d'Europe sous ses ordres. C'était quelque chose. Il a cru en une qualité des joueurs français." Le milieu de terrain girondin aura été l'un des hommes de base de l'équipe construite par Michel Hidalgo.

Nombreux sont les Girondins (Patrick Battiston, Jean Tigana, Bernard Lacombe...) qui ont cotoyé Michel Hidalgo sous le maillot des Bleus. Le défenseur Marius Trésor garde, lui, le souvenir d'un "garçon très ouvert, qui aimait bien avoir l'avis des joueurs qu'il avait sous la main. Je me souviens qu'en 1982, c'est lui qui avait pris la décision, mais il avait formé un groupe de joueurs avec qui il discutait avant de décider."

Le Basque Philippe Bergeroo, ancien gardien international devenu entraîneur, se souvient, lui, d'une "belle personne". "Un garçon très attachant, très consensuel, très à l'écoute des gens", renchérit le Montpelliérain Michel Mézy.

Michel Hidalgo a également exercé comme manager de l'Olympique de Marseille de Bernard Tapie à la fin des années 1980 et a occupé auparavant le poste de président de l'UNFP, le syndicat des joueurs.