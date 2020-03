Mort de Pape Diouf : "Je perds un ami de 35 ans, c'est une grande douleur" - Christophe Bouchet (ex - OM)

Christophe Bouchet (maire de Tours) a été président de l'OM entre 2002 et 2005 et en 2004 c'est lui d'ailleurs qui engage Pape Diouf comme manager général du club. Les deux hommes se sont beaucoup fréquentés et appréciés, ce mardi soir Christophe Bouchet se dit profondément attristé par le décès de Pape Diouf.

C'est une grande douleur, je perds un ami de 35 ans

Leur histoire a en effet duré plusieurs années même si après l'OM les deux hommes, ont avancé chacun de leur coté, pour Christophe Bouchet, Pape Diouf restera à jamais un grand homme.

Pape était tellement fier d'avoir forcé toutes ces portes, il était fier pour lui, pour sa famille et fier d'avoir été le premier président de couleur de l'OM

Pape Diouf avait été contaminé par le Covid-19, il est décédé au Sénégal à l'âge de 68 ans. Les hommages se multiplient depuis l'annonce de sa mort.