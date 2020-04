Au lendemain de la mort de Pape Diouf, l'ancien président de l'OM, les hommage se multiplient. Un appel est lancé à Marseille pour ce mercredi soir à 20h : brandir aux fenêtres et balcons des maillots, drapeaux et écharpes de l'OM.

Mort de Pape Diouf : sortez les écharpes, maillots et drapeaux de l'OM à 20h pour lui rendre hommage

Confinement oblige, les supporters de l'OM et admirateurs de Pape Diouf ne peuvent pas lui rendre le grand hommage qu'ils auraient souhaité, mais les idées ne manquent pas. Ainsi ce mercredi soir à 20h, quand tout le monde sera à sa fenêtre pour applaudir le personnel soignant, un appel est lancé par Le Phocéen pour avoir une pensée pour Pape Diouf, décédé mardi soir au Sénégal du Covid-19.

L'idée est de sortir une écharpe, un maillot de l'OM, un drapeau aux couleurs du club qu'il a dirigé de 2005 à 2009.

En complément des applaudissements, on risque donc de voir à Marseille des immeubles bleu et blanc et peut-être pas seulement ici, car Pape Diouf faisait l'unanimité. En témoignent les hommages qui lui sont rendus depuis l'annonce de sa mort mardi à l'âge de 68 ans.

à lire aussi PHOTOS - Des banderoles en hommage à Pape Diouf à Marseille