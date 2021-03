Mort de Patrick Viot : "Pour moi, c'est un exemple", Christophe Dupuy supporter de l'US Orléans dans 100% USO

Comme tous les jeudis, on laisse la parole aux supporters de l'US Orléans, éloignés des tribunes cette saison à cause de la crise sanitaire, dans 100% USO. On en a profité ce jeudi pour rendre hommage à Patrick Viot, décédé ce mardi des suites d'une tumeur au cerveau. Il avait 68 ans. Christophe Dupuy, supporter depuis des dizaines d'années, était notre invité ce jeudi. Il prépare un livre sur l'histoire de l'USO, de l'Arago et a écrit un article sur Patrick Viot. Entretien.

Christophe, comment on peut résumer le parcours de Patrick Viot ?

Pour moi, Patrick est un exemple, il n'y a rien qui le caractérise mieux que ça. C'est un exemple, c'est quelqu'un qui a tout donné à son club, qui a toujours été là et qui a toujours répondu présent. Lorsque le club a eu besoin de lui, il a toujours été là. On l'a vu quand il s'est blessé, il a été remplacé. Ensuite, il a de nouveau remplacé ceux qui avaient pris le poste et il l'a fait à plusieurs reprises. Et à chaque fois, il a répondu présent surtout sur le terrain.

Quand on parle de lui, on pense à cette finale de Coupe de France de 1980 et cette accession en deuxième division de l'USO. Qu'est-ce que toi, tu retiens ?

Je retiens l'ensemble de sa carrière, ce n'est pas seulement la finale. Il y a beaucoup de gens qui vont retenir les exemples comme ça, les parcours exceptionnels et c'était un parcours exceptionnel, il ne faut pas l'oublier, mais Patrick, c'était une carrière qui a commencé en 1970 avec l'Arago. Il a commencé tout jeune et puis il a grandi avec le club. Le club a changé de nom en 1976, c'est devenu l'USO-Arago. Et puis ensuite Patrick a suivi le club et il n'est pas parti pour autant et pourtant il aurait eu le niveau pour jouer bien au-dessus. Il est resté au club et il a fait monter le club, il a participé à cette montée en 1978, c'était magnifique. On connaît la suite en 1980, avec des joueurs exceptionnels, une équipe exceptionnelle et avec un esprit de groupe exceptionnel. Et Patrick faisait partie de ce groupe-là.

Pour moi, Patrick est un exemple.

Bruno Germain, ancien joueur également, parlait sur France Bleu Orléans de son parcours et de ses qualités. Il avait les qualités pour jouer dans d'autres clubs au plus haut niveau. Il a préféré rester à Orléans. C'est ça aussi qu'on retient, sa longévité au club ?

Moi je le compare à Thomas Renault (le gardien de l'USO qui a pris sa retraite la saison dernière, ndlr). C'est quelqu'un qui a fait toute sa vie au club, qui a tout donné pour son club. Il y a un mot qui me revient à chaque fois quand je parle de Thomas et de Patrick : c'est le mot fidélité. C'est une fidélité exemplaire. Aujourd'hui, les jeunes sont surpris quand ils voient quelqu'un comme Thomas ou comme Patrick, qui restent fidèles à leur club. Et quand on voit Patrick, c'est un exemple de ce côté-là. Patrick a donné l'exemple aux plus jeunes, il a quand même réussi une très belle carrière. Malheureusement, il n'a pas été au plus haut niveau alors qu'il aurait pu.

Il n'y avait qu'Orléans pour lui en fait ?

Il avait ses racines et son garage aussi, il faisait de la carrosserie et de la mécanique. Jacky (Lemée, ancien joueur, ndlr) disait que ses entraînements étaient aménagés pour qu'il puisse également s'occuper du garage. À l'époque on voyait ça, maintenant on ne le verrait plus.

On parlera forcément de Patrick Viot dans le livre que tu es en train d'écrire sur l'histoire de l'USO. Comment ça avance justement ?

J'ai beaucoup plus de temps en ce moment parce que ma profession est à l'arrêt. J'avais un magazine qui traitait des clubs de foot amateurs, que j'ai un peu stoppé parce que je n'ai plus rien écrire, hormis sur le Covid parce que tous les championnats sont à l'arrêt. Donc je me suis un peu relancé sur ce projet, je me suis dit c'est quand-même couillon qu'on n'ait pas à Orléans un bouquin qui retrace l'histoire du club. J'ai fait connaissance avec Didier Salmont, qui est l'archiviste et je relis tous les articles qu'il a gardés dans ses classeurs. C'est un boulot monstrueux, mais à côté de ça c'est tellement passionnant parce que je retrouve des trucs que j'avais totalement oublié, des choses qui m'étaient complètement sorties de la tête. J'ai vécu les années Arago aussi. J'espérais pouvoir sortir le livre en fin d'année mais je ne suis pas persuadé que je n'y arriverai pas parce que quand je vois le travail qu'il y a encore à faire, je me dis que c'est énorme. J'ai deux regrets, c'est de ne pas avoir pu recueillir toutes les anecdotes de Bernard Ranoul et de rencontrer Patrick. C'était prévu mais malheureusement, ce ne sera plus possible maintenant. Ce livre sera aussi dédié à tous ces gars qui sont partis de l'USO et de l'Arago. Ça me laisse pas mal de souvenirs en tête et d'amers regrets.

Quels souvenirs, justement ?

J'ai plein de souvenirs. Quand j'étais gamin, j'allais à vélo au stade. J'habitais à l'époque à Saint-Marceau et il y avait des vergers et avec des potes on piquait trois ou quatre pommes en passant et on allait manger nos pommes et on allait au stade. On se mettait sur la butte en face de la tribune, à l'emplacement de l'actuelle tribune Marc Vagner. On était cinq ou six c'était marrant.