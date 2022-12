Mort de Pelé : le jour où le "Roi" a joué contre les Girondins de Bordeaux, au parc Lescure

C'était le 4 mars 1973, un samedi et c'était l'évènement. Pelé, 32 ans, débarquait en Gironde avec son club de Santos. Lui, mais aussi ses coéquipiers brésiliens champions du monde 1970, comme Carlos Alberto, Clodoaldo et Edu. Un des nombreux matchs que Santos jouait à l'époque pour exhiber le meilleur joueur du monde, dans des longues tournées promotionnelles en Europe qui remplissaient les caisses du club. La venue de ce Santos-là, et évidemment de son numéro 10 reste "un évènement majeur de l'histoire du Parc Lescure", juge Laurent Brun, journaliste indépendant, auteur de plusieurs livres sur l'histoire des Girondins et du stade Chaban-Delmas (nom du Parc Lescure depuis 2001).

La carrière du triple champion du monde (1958, 1962, 1970) est donc passée brièvement par Bordeaux, lors de sa dernière saison à Santos. Alors quand ils ont eu l'occasion de le voir, "les Bordelais ont sauté sur l'occasion", se souvient Laurent Brun. Une affluence de 25 000 spectateurs qui peut paraître modeste, mais à l'époque, avec moins de places dans les tribunes à cause du vélodrome, cela faisait beaucoup.

Dans le public, Bernard Sanchez. Aujourd'hui retraité à Andernos, il était à l'époque un jeune footballeur de 14 ans, licencié au Bouscat. "On venait de vivre la coupe du monde 1970, où Pelé avait été extraordinaire", se souvient-il. "Je n'avais que des chaussures Pelé, le modèle de chez Puma". Du match, il garde le souvenir d'une action, "Pelé devant la tribune de face, qui d'un coup, fait une transversale vers la tribune d'honneur pour un gars que personne n'avait vu à part lui. Tout le stade était debout".

Bagarre pour le maillot de Pelé

Et de l'après-match, Bernard Sanchez se souvient d'une lutte acharnée avec "50 ou 60 gamins" pour récupérer le maillot de Pelé que le "Roi" avait laissé sur la pelouse. "On est parti comme des obus, tout le monde s'est jeté sur le maillot et le tirait dans tout les sens pour avoir une relique. Je lâchais pas, mais à ce moment-là, le service d'ordre est rentré sur le terrain. Ils ont chargé, et ils ont donné le maillot à un gamin plus menu que les autres".

En face, les Girondins de Bordeaux ne sont pas dans la meilleure période de l'histoire du club, qui allait arriver une dizaine d'années plus tard. Les Bordelais sont "des besogneux, très honorés de jouer contre Pelé", dit Laurent Brun, avec dans l'effectif notamment le gardien Philippe Bergeroo, Jean Gallice, Philippe Goubet, ou encore l'ancien girondin Didier Couécou, "prêté par Nantes pour ce match". Un grand absent, Alain Giresse, qui dans son année de service militaire, jouait peu avec l'équipe première et "avait été envoyé jouer à Limoges avec l'équipe réserve". Score final, 2-2, doublé de Philippe Goubet pour les Girondins, et un but de Pelé, bien sûr, pour Santos. Un de ses 1 281, tous matchs confondus, dans sa carrière.