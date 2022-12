Mort de Pelé : "Il laissera une empreinte indélébile", assure l'ancien joueur du TFC Nicolas Dieuze

Le footballeur brésilien Pelé est décédé ce jeudi à 82 ans. Dans la planète foot, anciens et plus jeunes saluent cette légende.

Depuis jeudi soir, toute la planète foot salue à l'unanimité son roi, la légende du foot, Pelé, décédée à 82 ans au Brésil , d'un cancer du colon. Les hommages affluent de toute part, tout pays, toute génération. Nicolas Dieuze, ancien milieu défensif du Toulouse Football Club (TFC) n'a forcément jamais joué contre lui, ni même vu ses matches à l'époque. Le natif d'Albi (Tarn, en 1979), lui a rendu hommage ce vendredi matin sur France Bleu Occitanie.

Comment avez-vous réagi quand vous avez appris sa disparition ?

Beaucoup de tristesse. C'est vrai qu'on s'y attendait, les dernières nouvelles venues du Brésil n'étaient pas très bonnes. Cela met un coup parce que, qu'on soit jeunes ou vieux, Pelé fait partie pour moi de l'imaginaire du football. Je n'ai pas connu le joueur pendant qu'il jouait, je suis né après qu'il ait mis fin à sa carrière. Je n'ai aucun souvenir, ni image de Pelé, mais, forcément il y a une légende autour de lui.

Est-ce qu'il a pu vous donner envie de devenir footballeur professionnel ?

Non là je vous mentirais si je le disais. C'était une époque où il n'y avait que très peu d'images, on ne voyait pas vraiment les matches. Pelé, c'était d'abord un nom. C'était surtout l'époque de la radio, on se faisait nos propres images, c'est aussi ça qui a fait sa légende. Également au sens propre. Quand on ne voit pas les gens, qu'on entend les choses. Il reste le joueur à avoir gagné trois Coupes du monde.

"Il n'y a qu'une poignée de joueurs qui peuvent prétendre se rapprocher de lui."

Finalement qu'est-ce qui a fait sa légende ?

Justement d'avoir gagné ces trois Coupes du monde. D'avoir joué la première à seulement 17 ans et il avait déjà mis le monde à ses pieds. Des buts légendaires aussi, des actions. Je me souviens de celle où il laisse passer le ballon pour faire un grand pont sur le gardien. Et même si cela ne met pas un but, c'est presque une action ratée qui fait sa légende. Elle était emprunte de génie. Vraiment, chapeau à lui pour tout ce qu'il a fait dans sa carrière.

Au cours de votre carrière, est-ce-que vos entraîneurs pouvaient le prendre en exemple ? Est-ce que l'on pouvait essayer de vous apprendre sa façon à lui de faire du foot ?

Non c'était Pelé. On en parlait pour qualifier quelque chose de très grand, on l'appelait le roi et ça n'était pas pour rien. Donc non, très honnêtement ça n'est pas du tout le joueur que l'on prenait en exemple, parce qu'il était trop grand tout simplement, tout ce qu'il faisait était unique. Aujourd'hui, il n'y a qu'une poignée de joueurs qui peuvent prétendre se rapprocher de lui. Mbappé ou Messi.

Selon vous quelqu'un pourrait-il, un jour, le remplacer ?

Le débat reste ouvert. À chaque période sa star, sa légende. Je crois qu'aujourd'hui Messi est en train de créer la sienne. Pour les dix, les quinze prochaines années, ce sera Mbappé. Maradona a eu sa période. En France on parle aussi de Platini. Chacun va créer ou crée son propre chemin et la légende qui va avec.

"On va encore parler du roi Pelé pendant beaucoup d'années."

Et le Français Kylian Mbappé quand-même, il s'en rapproche particulièrement, sa précocité...

En tout cas, si on compare les statistiques, Kylian Mbappé part sur de très très bonne bases. Après les stats de Pelé restent extraordinaires. Plus de 1.000 buts avec la Seleçao, et encore, je crois qu'on n'a même pas compté tous les buts qu'il a mis car le foot n'était pas suivi comme il l'est aujourd'hui. Mais pour revenir à Mbappé, en termes de statistiques et de jeu, il peut se rapprocher du roi Pelé.

Ce jeudi soir, Alain Giresse a salué sur notre antenne sa qualité technique, et aussi sa simplicité, humainement. Vous êtes d'accord ?

Alors moi je n'ai jamais eu l'occasion de le rencontrer...

Vous auriez aimé ?

Bien sûr. C'est toujours un grand honneur de rencontrer des gens qui ont fait l'histoire d'un sport, du foot en l'occurrence. C'est ma passion et ça a été mon métier. Mais je pense qu'il a laissé une trace de quelqu'un de plutôt sympathique, sans trop de frasques, si ce n'est un petit peu dans sa vie personnelle et sentimentale. Il laissera vraiment une empreinte indélébile. Et on parlera du roi Pelé pendant encore beaucoup, beaucoup d'années après son décès.