Mort de Pelé : Just Fontaine, qui a fini sa carrière au TFC, salue "un joueur extraordinaire"

Il fait partie du cercle fermé des joueurs français qui ont joué avec lui, le roi Pelé, la légende du foot brésilienne, décédée ce jeudi à 82 ans. Just Fontaine, considéré comme l'un des plus grands joueurs français de l'histoire du football a terminé sa carrière au TFC, à Toulouse (Haute-Garonne), où il vit toujours. L'ancien avant-centre a salué sur France Bleu Occitanie "un joueur extraordinaire".

"Je peux dire que j'ai battu Pelé"

Just Fontaine a joué contre lui pendant le Mondial 1958, en Suède. "Il n'avait que 17 ans et demi, une mine de jeune garçon, mais déjà une classe extraordinaire, il nous a tout fait" se souvient-il encore aujourd'hui. C'est alors une demi-finale, et le Brésil l'emporte 5-2, grâce notamment à un triplé de... Pelé. Le tout jeune joueur soulèvera quelques jours plus tard sa première Coupe du monde, sur les trois glanées au cours de carrière.

"Ce jour-là il a marqué trois buts, mais c'est plus de 1000 dans toute sa carrière, un joueur extraordinaire" se remémore Just Fontaine. Mais il a tout de même sa petite fierté : "Je peux dire que j'ai battu Pelé. En 1958, il a fini la compétition avec six buts marqués. Et moi, 13. Donc oui c'est une fierté" sourit l'avant-centre emblématique des années 50. A ce jour, ce record n'a d'ailleurs toujours pas été battu. La ville de Toulouse lui a décerné sa médaille d'or en juin dernier, une tribune du Stadium porte son nom.