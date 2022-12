Mort de Pelé : le Brésil décrète trois jours de deuil national

Le Brésil se réveille ce vendredi sans son Roi. La veille, Pelé, la légende du football, est décédé à l'âge de 82 ans. Le pays entame une période de deuil, accompagné de condoléances du monde entier . Le gouvernement brésilien a décrété, quelques heures après l'annonce de sa mort, un "deuil officiel" national de trois jours, "une marque de respect après le décès d'Edson Arantes do Nascimento, Pelé".

Une veillée funèbre, ouverte au public, aura lieu lundi et durera 24 heures, au stade du Santos FC, club où l'éternel numéro 10 a brillé de 1956 à 1974. L'enterrement de Pelé aura lieu mardi et se déroulera en revanche dans l'intimité familiale, après un cortège suivant le cercueil dans les rues de Santos, ville portuaire à 80 km de Sao Paulo qui a décrété pour sa part un deuil de sept jours.

"Roi Pelé éternel"

Devant l'hôpital pauliste où le triple champion du monde est décédé des suites d'un cancer du côlon, des fans ont brandi une banderole où l'on pouvait lire : "Roi Pelé éternel". A Rio de Janeiro, le Christ Rédempteur du Corcovado, monument emblématique qui domine la baie, a été illuminé en hommage à Pelé, tout comme le mythique stade Maracana.

Pelé, élu athlète du siècle par le Comité international olympique en 1999, a été un sportif hors du commun. Il y a son record de buts - 1.281 en 1.363 matches sous les maillots de Santos, son club au Brésil (1956-74), de la Seleçao et du Cosmos de New York (1975-77), record homologué par la Fifa. Mais au-delà des statistiques, Pelé a révolutionné le foot, joueur emblématique du "jogo bonito" (beau jeu) et du Brésil titré à la Coupe du monde 1970.