Mort de Pelé : le jour où il a failli signer au PSG

Il fait partie de ces rares joueurs que tout supporter aurait rêvé de voir avec le maillot de son équipe. Il y a Maradona, Messi, Ronaldo, et bien sûr, Edson Arantes do Nascimento, dit Pelé. Le Brésilien, qui est mort jeudi à l'âge de 82 ans, n'aura connu que deux clubs : le FC Santos, au fait de sa gloire, et la formation américaine des New-York Cosmos. Mais il aurait pu revêtir la tenue rouge et bleu.... du Paris Saint-Germain, qui lui a rendu hommage.

Pelé, Paris voyait déjà grand en 1971

Juin 1971, Le Paris Saint-Germain, fête sa première année d'existence avec une montée en Première Division. Le club de la capitale, fusion du Paris FC et du club yvelinois du Stade Saint-Germanois, nourrit de grandes ambitions. Son budget à l'époque s'élève à plus de 500 millions d'anciens francs. Une somme colossale.

Les dirigeants savent que, pour exister au plus haut niveau, et surtout remplir le nouveau Parc des Princes qui doit être livrer horizon 1972, il faut recruter des vedette capables d'attirer les foules. Et une star est visée en particulier, c'est le roi Pelé. Le Brésilien a 31ans, trois Coupe du monde à son palmarès, est déjà une légende vivante.

Le FC Santos a besoin d'argent

Mais pour l'époque, un footballeur trentenaire, tout pelé qu'il est, est jugé trop vieux. Son club, le FC Santos y voit aussi un moyen d'amasser beaucoup d'argent. Les dirigeants du Paris Saint-Germain sont mis au courant de la possibilité de faire venir O Rei à Paris*.*

C'est le vice-président, Guy Crescent, qui se charge des négociations avec le FC Santos. Ce dernier multiplie les aller-retour au Brésil et un accord est trouvé, c'est sur, le transfert du siècle va avoir Lieu Pelé va porter la tunique rouge et bleu. "Santos a actuellement en main une proposition extremement précise du PSG, qu'il est en train d'examiner à la loupe", confie-t-il à l'époque dans des propos issu du livre Associé Numéro, l'incroyable histoire de la naissance du PSG, "ils l'ont gardé pendant 14 ans, il est temps d'en faire profiter l'Europe."

Pelé refuse, remplacé par un joueur avec une jambe plus courte !

Sauf que Pelé, finalement, refuse pour des raisons d'ordres privé. Il ne portera jamais les couleurs du Paris Saint-Germain. La petite histoire retiendra que c'est un autre Brésilien, lui aussi champion du monde en 1970 tout comme Pelé, qui atterrira au PSG. Son nom ?Joel Camargo...Un joueur avec une jambe plus courte que l'autre, la faute à un grave accident de la route. Il ne disputera que quelques bouts de matches avant de repartir au Brésil dans l'anonymat le plus complet.