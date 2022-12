Mort de Pelé : "Tout ce qui était exceptionnel était simple pour lui", réagit Olivier Rouyer

La légende du football Pelé s'est éteinte jeudi 29 décembre à l'âge de 82 ans , des suites d'un cancer du colon. Une disparition qui émeut toute la planète football, jusqu'en Lorraine. Olivier Rouyer, ancien joueur de l'AS Nancy Lorraine et de l'Équipe de France, est l'un des seuls Lorrains qui a foulé la même pelouse que Pelé. Le 23 mai 1988, il a participé au jubilé de Michel Platini, avec Maradona et Pelé. "J'en garde une image fantastique", explique-t-il. "J'ai eu la chance de partager 24 heures de sa vie puisque nous étions ensemble dans différentes manifestations pour le jubilé. C'était quelqu'un de très abordable, très gentil, très agréable, qui parlait toujours de ses anecdotes", poursuit l'ancien footballeur.

Le 23 mai 1988, Michel Platini avait réunit à Nancy, les grandes stars du monde du ballon rond pour son Jubilé, un an après avoir mis fin à sa carrière. C'est dans le stade Marcel-Picot, terrain qu'avait été prise la photo des légendes du football : Maradona, Pelé et Michel Platini.

La mythique photo de Pelé, Maradona et Platini sur la pelouse de Nancy © Getty - Georges MERILLON

"Il a inventé le football"

Pour Olivier Rouyer, Pelé "a inventé le foot". "Je l'ai découvert à 15 ans en 1970 pour la Coupe du monde au Mexique, et quand on revoit la finale, j'ai vu des buts, des passes, des gestes extraordinaires. Techniquement, c'était un magicien qui a ouvert la voie à Michel Platini, à Maradona, à Cruyff, à Mbappé maintenant. C'est quelqu'un qui offrait du football simple, magnifique, extraordinaire", raconte-t-il.

Il se souvient de la première frappe au but du centre du terrain contre la Tchécoslovaquie : "il a été copié des milliers de fois. Tout ce qui était exceptionnel, pour lui, c'était simple". "On est au niveau du génie, c'est un homme qui a ouvert la voie du foot, qui a fait découvrir des choses simples et belles", poursuit Olivier Rouyer. "Les jeunes qui vont le découvrir ne vont peut-être pas le comprendre parce que le football allait soi-disant moins vite à l'époque, mais les gestes techniques sont aussi forts voire plus forts que ce qu'on voit aujourd'hui", conclut-il.

