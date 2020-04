Mort de Robert Herbin : "c'était Le Stéphanois", pour l'ancien attaquant de l'ASSE Hervé Revelli

L'onde de choc est grande dans le monde du foot et à Saint-Etienne. Et les témoignages fusent depuis la mort lundi soir de Robert Herbin, l'emblématique entraîneur de l'AS Saint-Etienne à l'âge de 81 ans. Parmi eux, des témoignages des joueurs qu'il a dirigé chez les Verts. A commencer par celui de l'ancien attaquant Hervé Revelli, qui l'a connu comme coéquipier et compagnon de chambrée avant de jouer sous ses ordres.

Hervé Revelli, attaquant de l'ASSE de 66 à 71 et de 73 à 78:

"En tant que joueur déjà, il a été quelqu'un important. Après, il a fait toute sa carrière à Saint-Etienne. Je pense que c'est le plus beau palmarès du foot français. On a gagné le championnat, la coupe. C'était vraiment quelqu'un d'ancrer. C'était Le Stéphanois. Il était Parisien, il était Niçois mais il se considérait comme Stéphanois, comme beaucoup d'autres d'ailleurs, comme moi. On était Stéphanois avant tout. Que ce soit la ville, la Région, on perd quelqu'un de très grand."

"Il avait sa personnalité, il fallait le comprendre. J'ai fait chambre avec lui car il voulait faire chambre avec moi quand on était joueurs. Mais moi je l'avais compris. Il était spécial. Il fumait beaucoup déjà au départ. Il avait son petit monde. Je lui ai dit, je veux bien être avec toi mais dès que je suis dans la chambre, tu ne fumes pas. Il respectait beaucoup. Il avait son caractère, on aimait ou on n'aimait pas. J'ai joué six ans avec lui en tant que joueur. Puis il m'a fait revenir à Saint-Etienne. Je l'ai eu comme entraîneur pendant quelques années encore. C'était quelqu'un!"

Christian Lopez, défenseur des Verts de 71 à 82:

"C'est lui qui a mis en place tout ça. Quand il a pris la direction de l'équipe en 72 il a été précurseur dans beaucoup de domaines, notamment dans le domaine athlétique. C'est là qu'on a commencé à faire des séances athlétiques qui ressemblaient à des séances athlétiques. Et grâce à ça en partie, parce qu'il y avait les joueurs sur le terrain aussi, on a été en avance pendant trois - quatre ans sur les autres équipes françaises. Et c'est ce qui nous a permis aussi peut-être de passer des tours en coupe d'Europe."

Yvan Curkovic, gardien de l'AS Saint-Etienne de 72 à 81:

"Je suis d'accord. C'est lui qui est à l'origine de cette équipe. Il avait une influence dans cette équipe, une influence très importante aussi sur le terrain. C'a été un homme qui a très bien vécu avec nous les joueurs. Il y avait une confiance réciproque. Il y avait aussi sa façon de communiquer. Il avait une grande influence et un grand mérite."

Oswaldo Piazza, défenseur de l'ASSE de 72 à 79:

"Il a su mener ce bateau qu'il n'était pas un petit bateau alors qu'il venait d'arrêter de jouer. Il est passé entraîneur de l'équipe sans avoir aucune expérience. Mais il était clair dans sa tête. Il savait ce qu'il voulait faire. Et il disait des choses justes, frontales. Il te demandait plus, toujours plus. Voilà comment il a formé cette équipe, avec autorité et solidarité. Sans lui, je n'aurais pas été dans cette équipe. Sans lui, je serais rentré à Buenos Aires un an et demi après mon arrivée."