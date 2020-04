Mort de Robert Herbin : "Le centre d'entraînement de l'ASSE portera son nom", annonce Roland Romeyer

Pour lui rendre le plus bel hommage possible alors que ceux-ci se multiplient depuis lundi soir après le décès de Robert Herbin à l'âge de 81 ans, les deux présidents de l'AS Saint-Etienne, Roland Romeyer et Bernard Caïazzo ont décidé mardi matin de donner au centre d'entraînement des Verts installé à l'Etrat le nom de son entraîneur légendaire. Robert Herbin habitait d'ailleurs Les Cumines, au-dessus de l'Etrat, commune voisine de Saint-Etienne.

En 2013, pour les 80 ans de l'ASSE, Robert Herbin a été nommé ambassadeur à vie du club. Mais depuis lundi soir, les idées d'hommage se multiplaient sur Twitter pour honorer l'entraîneur légendaire. Une pétition a été lancée pour lui ériger une statue au pied du stade Geoffroy-Guichard. Ce qui n'est pas exclu par Roland Romeyer! Mais c'est l'idée de donner le nom de Robert Herbin au centre d'entrainement qui a séduite les présidents de l'ASSE.