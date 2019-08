Motocyclisme - Le pilote Castelroussin Quentin Limousin sera au départ de la mythique course de l'île de Man

Quentin Limousin à 33 ans va participer au grand Prix Moto de l'île de Man situé dans le mer d'Irlande, entre l'Angleterre et l'Irlande. La particularité de cette course de motos, c'est le nombre de tués depuis sa création. Entre 1907 et 2018, 250 motards ont perdu la vie !

Quentin Limousin au guidon de sa suzuki 600 GSXR participe à la course la plus dangereuse de la planète.

Châteauroux, France

C'est une course mythique qui compte tenez vous bien 260 virages ! Ce grand prix de l'île de man n'a rien à voir avec une course de moto sur circuit fermé comme par exemple les 24 heures du Mans moto. En effet, es pilotes doivent effectuer quatre fois soixante kilomètres cinq cent avec une arrivée en montagne. Le pilote Castelroussin Quentin Limousin (33 ans) s'apprête donc à vivre un rêve éveillé. Seulement voila cette course connue dans le monde entier est aussi la plus dangereuse. Deux cent cinquante motards ont perdu la vie depuis sa création en 1907. Bien entendu, tous les pilotes qui s’alignent au départ y pensent.

Quentin Limousin notre pilote Castelroussin aussi :"Beaucoup de personnes me disent, vous êtes stupides ou encore vous n’avez pas de cerveau pour vous aligner au départ de cette course. Et bien figurez vous que c'est tout le contraire. Il faut avoir toute sa tête et être très concentré à chaque difficulté. Contrairement à une course sur circuit si vous quittez la piste vous êtes freinés par des bacs à graviers ou encore des pneus. En revanche sur une course de moto sur route comme celle de l'île de Man il n'y a pas tout ça et du coup il est vrai que l’erreur est beaucoup plus fatale que sur circuit." Quoi qu'il en soit Quentin Limousin s'apprête à vivre un rêve éveillé. Depuis l’âge de six ans au guidon de sa moto électrique il a toujours aimé la moto.

Mais de la à s’aligner un jour au départ de la mythique course de l'île de Man et bien le rêve est devenu réalité grâce à ses qualités de pilote bien sur et donc à ses performances. Car pour avoir le droit de vous aligner au départ d'une telle épreuve il faut réaliser des prouesses et surtout des chronos en intégrant le championnat IRRC (international Road Racing Championship) dont les manches se sont disputées en Belgique mais aussi en République Tchèque aux Pays-Bas ou encore en Allemagne. Quentin sans brûler les étapes a réussi à décrocher son invitation à participer à cette course de légende. Cent pilotes seront au départ des divers courses organisées avec un maximum de sécurité sur cet île de Man.

Comme tous les ans quarante pilotes du monde entier sont triés sur le volé dont quatre Français et bien sur Quentin Limousin excusez du peu :" C'est un rêve. Maintenant je n'ai pas la prétention de dire que je suis prêt car les pilotes qui reviennent sur l'ile de Man le disent tous. Il faut au moins venir ici trois ans de suite pour se sentir fin prêt à prendre le départ. Mais dans ma tête oui je suis prêt et j'en profite pour remercier tous ceux qui m'ont aidé financièrement tous mes proches ma famille bien sur qui m'a épaulé." Justement, cette passion à un coût financier entre cinq et six mille euros pour ces 15 jours sur l'île de Man. Une association à but non lucratif a été crée pour financièrement aider Quentin : 2lsb@orange.fr. Et devinez quoi. Quentin Limousin qui sera de retour début septembre à Châteauroux espère de tout cœur repartir en Août 2020 sur l'île de Man bien évidement avec cette fois-ci beaucoup moins appréhension.

Les épreuves commençent ce lundi 26 août.