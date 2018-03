Mouez Hassen a choisi la sélection de la Tunisie annonce ce jeudi son club l'OGC Nice, sur son site internet. Le gardien de but prêté à Châteauroux (Ligue 2) avait porté le maillot bleu en jeune. Il donne sa préférence aux Aigles de Carthage à un peu plus de trois mois du Mondial.

Mouez Hassen a fait son choix. C'est le site officiel de l'OGC Nice qui l'annonce ce jeudi. Le gardien de but azuréen a donné son accord à la sélection tunisienne. Né à Fréjus, le jeune portier (bientôt 23 ans) a choisi de porter le maillot de la Tunisie avec les A. Hassen avait joué avec l'équipe de France en sélection jeune (photo ci-dessous).

Formé à l'OGC Nice, Mouez Hassen est actuellement prêté à La Berrichonne de Châteauroux (6e de Ligue 2) jusqu'à la fin de saison. De retour de blessure, il vient de retrouver sa place de titulaire dans le but castelroussin (20 matches cette saison). Le Varois d'origine, lancé en Ligue 1 par Claude Puel en 2013, a disputé 54 matches en rouge et noir et 6 avec l'équipe des moins de 23 ans de Southampton (Angleterre) où il a été prêté six mois la saison dernière.

Mouez Hassen avec le maillot de la France, chez les Espoirs en 2015. © AFP - MARTIN BUREAU

Deux Aiglons chez les Aigles ?

S'ils sont appelés, Mouez Hassen et Bassem Srarfi se retrouveraient avec la Tunisie à la coupe du Monde l'été prochain en Russie. Deux Aiglons chez les Aigles de Carthage ?