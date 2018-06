A 23 ans, Mouez Hassen se souviendra longtemps de son passage à La Berrichonne football promu en Ligue 2 lors de la saison 2017-2018. Prêté par l'OGC Nice sans option d'achat ce jeune gardien qui a déjà connu des sélections jeunes avec la France et La Tunisie a rejoint les Aigles de Carthage puis a été retenu pour participer au Mondial 2018 en Russie avec la Tunisie.

Nabil Maäloul le sélectionneur de la Tunisie n'a pas hésité malgré son jeune âge à l'appeler pour disputer ce Mondial 2018 en Russie.

Même si Mouez Hassen ne devrait pas être titulaire lors du premier match face à l'Angleterre, c'est son collègue Aymen Mathlouthi (70 sélections) qui devrait être aligné dans les but, il n'en demeure pas moins que son passage à Châteauroux lui a été très bénéfique. Il n'est pas près de l'oublier :

" C'est un club que je n'oublierai jamais. Aujourd'hui Châteauroux m'a permis d'arriver à un certain niveau et surtout d’accéder à l'équipe Nationale "

Sans les dirigeants, mes ex coéquipiers et tous ceux qui m'ont soutenu je ne serais jamais arrivé ici et du coup Châteauroux est ma deuxième famille. " Prêté sans option d'achat par Nice (Ligue 1) Mouez Hassen n'est pas du tout sur de revenir à Châteauroux. Vu sa saison à la Berrichonne des clubs de Ligue 1 s’intéresse à lui à commencer sans doute par son propre club Nice. Mais Mouez Hassen l'a également annoncé avant son départ en Russie et lors de son dernier match avec La Berri : "Si je dois rejouer en Ligue 2 lors de la saison 2018 - 2019 se sera uniquement à Châteauroux"

D'ici là il peut se passer encore tellement de choses. Ce qui est certain c'est que Mouez Hassen va en prendre plein les yeux durant ce Mondial 2018 en Russie. Il espère aussi et surtout avoir la confiance de son sélectionneur et d'être titulaire histoire que les fans de Mouez Hassen puissent l'observer lors du Mondial en Russie ou la Tunisie sera confrontée dans le groupe G à : L'Angleterre, Le Panama et La Belgique.