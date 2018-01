Moulins, France

Un kit de décoration (ballons, banderoles, autocollants) a été distribué ce mardi aux commerçants des centres villes de Moulins et Yzeure mais de nombreux commerçants avaient déjà anticipé et décoré leur vitrine. Les mairies des deux communes portent elles aussi les couleurs du MYF, vert et bleu. Il faut dire que Monaco à Moulins, c'est une affiche de rêve. Même si l'on ne sait pas encore si l'ASM de la Côte d'Azur (à ne pas confondre avec l'AS Moulins ni l'AS Montferrand) viendra avec toutes ses stars, la visite du champion de France est un événement.

Pourtant, les clubs de Ligue 1, on connait dans le Bourbonnais. Ces cinq dernières années, Bordeaux, Toulouse et Lorient ont déjà joué, et perdu pour les deux derniers, face à Moulins et Yzeure. La nouveauté cette fois, c'est que c'est Moulins-Yzeure qui reçoit, le MYF, issu de la fusion des deux rivaux de l'agglomération moulinoise. Le match se déroulera au stade Hector Rolland de Moulins, plus grand que le stade de Bellevue d'Yzeure

3200 spectateurs... et la pluie?

Mais l'expérience des gros matches est toujours là ce qui a facilité l'organisation. Tout était quasiment réglé avant les vacances et cette semaine est consacrée aux derniers détails. La réunion finale de sécurité a eu lieu ce mardi soir et la réunion avec des 120 bénévoles doit avoir lieu ce jeudi. Les 3200 spectateurs devraient donc être accueillis dans de bonnes conditions.

Le seul détail que ne maîtrisent pas les dirigeants, c'est la météo. Il risque de pleuvoir samedi à l'heure du match et des précipitations sont annoncées pratiquement toute la semaine. Le terrain devrait donc être très gars et niveler les valeurs, un avantage pour le MYF qui joue en Nationale 2, l'équivalent de la 4eme division.