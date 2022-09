Moussa Diarra et les critiques : "Maintenant, ça ne me fait plus rien"

Moussa Diarra s'est fait une place en défense centrale cette saison sous les ordres de Philippe Montanier. Avant le déplacement à Lille, il s'exprime.

Que penses-tu du début de saison ?

"Collectivement et individuellement, on peut mieux faire mais il y a de bonnes choses à retirer. Jouer à mon poste, c'est quelque chose que j'aime. Le poste où je performe le plus, c'est défenseur central. J'ai la chance de jouer à ce poste, ça me fait plaisir."

Tu vivais mal de ne pas jouer à ton poste ?

"Je suis moins à l'aise. Si c'est pour le collectif je peux le faire. Là le coach m'a donné l'opportunité de me montrer à mon poste. Il fallait que je saisisse cette chance et si je suis reconduit c'est que, je pense, c'est ce que j'ai fait."

Ce sont les retrouvailles avec Bafodé Diakité samedi...

"Avec Bafo, je ne peux même pas vous expliquer. Il faut être dans notre groupe Snapchat ! On a une relation qui dépasse le cadre du foot. Quand Bafo est à Paris, il va voir mon frère alors que moi je ne suis pas là. Moi pareil ici à Toulouse avec ses frères et sœurs. On parle tous les jours, de tout. Sauf du foot."

Comment s'est créée cette relation avec Bafodé, Amine, Nathan...

"Tout a débuté ici à Toulouse. Cela part des valeurs que l'on a. On n'a pas besoin de se parler pour se comprendre. On mange ensemble, on part en vacances ensemble, on passe notre vie ensemble ! Les liens qu'on a sont très forts, on se soutient mutuellement."

Les critiques parfois acerbes, comment tu prends ça ?

"Au début je ne jouais pas à mon poste, j'étais décrié sur les réseaux. Au début ça te touche mais ça forge. Maintenant, ça ne me fait plus rien. Vous me parliez de mes duels gagnés contre le PSG, moi ça me fait ni chaud ni froid. Je suis dans ma bulle. Je ne vais pas les remercier mais c'est quelque chose qui m'a servi. Il faut se concentrer, rester dans sa bulle. Si on est là, c'est qu'on a des qualités. Je ne calcule même pas ce qui se dit. Tu n'as pas le temps d'être sur ça, sinon tu perds ton football. Tu as envie de montrer de quoi t'es capable. Mais je ne suis pas revanchard, ce sont nos supporters avant tout ils veulent notre bien."