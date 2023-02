Moussa Sylla, dernière recrue du SM Caen, invité de Allo Malherbe

C'est la deuxième et dernière recrue du SM Caen et son transfert a été offcialisé lors de la dernière journée du mercato, la période des transferts. Moussa Sylla sera dans nos studios ce lundi soir pour participer à Allo Malherbe. Le milieu offensif formé à Monaco arrive libre d'Utrecht (Pays-Bas) où il a joué en octobre dernier son dernier match.

ⓘ Publicité

Gagnez vos places pour Caen - Grenoble

Venez poser vos questions et participez en appelant le 02.31.44.48.44. Deux places pour le prochain match à domicile du SMC seront à gagner après tirage au sort parmi les participants en fin d'émission. Il s'agira de la rencontre entre le SM Caen et Grenoble le samedi 18 février à 19h.

Vous pouvez aussi interagir via les réseaux sociaux via le hashtag #allomalherbe ou via notre Facebook live.

Allo Malherbe , c'est à écouter ici ce lundi dès 18h05

loading