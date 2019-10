Movember : 20.000 fausses moustaches distribuées pour SM Caen - Orléans

Si vous vous rendez au Stade d'Ornano ce vendredi pour assister au match de Ligue 2 entre le SM Caen et l'US Orléans, vous pourriez vous retrouver à porter une fausse moustache.

Près de 20.000 moustaches postiches vont être distribuées à l'entrée du stade de football normand par la société Big Moustache pour battre un record du monde.

C'est nous qui avons sollicité le SM Caen. Pour la petite histoire, on était détenteur du record du plus grand nombre de faux moustachus réunis au même endroit. On l'avait battu en 2013 et on nous l'a "volé". On s'est dit qu'on devait le récupérer et Movember est quand même la meilleure opportunité pour cela. Solenne Hernandez, responsable de la communication de Big Moustache.