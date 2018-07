Saint-Étienne, France

Depuis le 3 juillet le musée des Verts propose de regarder un match de l'AS Saint-Étienne en réalité virtuelle. Il s'agit du dernier match de ligue 1 de la saison passée. Il opposait Saint-Étienne à Lille à Geoffroy-Guichard (Saint-Étienne a gagné 5 buts à 0). Assis ou debout, avec un casque d'une vision de 360° sur les yeux et vous entrez dans le chaudron. Vous assistez au match juste derrière le but du gardien lillois pour apprécier les buts stéphanois. Vous entrez même dans les vestiaires à la fin du match et vivez l'émotion des joueurs après la victoire. L'expérience est impressionnante. « On est au plus proche des joueurs. On fait l'entrée du stade et en tournant la tête on se retrouve dans le kop sans y être réellement. On entend tout, du bruit des filets au crampons des joueurs. C'est incroyable» dit Najib qui a essayé le casque.

Pour voir ce film en réalité virtuelle il faut compter 2 euros en plus du prix de l'entrée. Le musée est ouvert tous les jours de 10h00-12h00 et de 14h00 à 18h00 sauf le dimanche matin.