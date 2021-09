"On n'y va pas pour subir" : Strasbourg prudent mais ambitieux avant le déplacement à Lyon

Un nouveau coach, une vague de départs à l'intersaison et un début contrasté avec une seule victoire au compteur. Au jeu de la comparaison, Strasbourg et Lyon semblent avoir des destinées similaires depuis quelques mois. Sur le papier seulement. Alors que le Racing se rend à Lyon dans le cadre de la 5e journée de Ligue 1, ce dimanche à 20 h 45, l'entraîneur strasbourgeois Julien Stéphan a martelé en conférence de presse l'écart immense entre les deux clubs, que ce soit en termes d'effectif ou de budget.

C'est une équipe avec beaucoup de talent. Ils visent le podium et ils ont réussi à prendre de joueurs qui viennent de très grands clubs, que ce soit libres ou prêtés.

Avec son budget de 250 M€ - celui du Racing est plus de cinq fois inférieur - l'Olympique Lyonnais reste un mastodonte de la Ligue 1, malgré un début d'exercice en dents de scie. Les hommes du Néerlandais Peter Bosz, arrivé cet été dans la capitale des Gaulles, n'ont remporté qu'une seule rencontre, juste avant la trêve à Nantes (0-1). Au Groupama Stadium, les Lyonnais n'ont pas réussi à faire mieux que des matchs nuls, face à Brest lors de la 1re journée (1-1) et, surtout, face à Clermont aux termes d'une rencontre folle durant laquelle ils se sont faits rejoindre après avoir mené de deux buts (3-3).

Pour autant, Julien Stéphan se refuse à aborder cette rencontre avec un excès de confiance, alors que le Racing a remporté sa première victoire, également avant la trêve face à Brest (3-1).

"Il ne faut pas voir le match de Clermont juste par le prisme du résultat, lance l'entraîneur du Racing. Ils [les Lyonnais, ndlr] ont eu beaucoup plus d'occasions qu'ils n'en ont concédées. Si le match avait fini à 6-2, il n'y aurait rien eu à dire." A l'inverse, Lyon aurait pu aussi très bien perdre cette rencontre en toute fin de partie.

"On va vraiment se concentrer sur nous et ce que l'on sait faire."

De quoi donner quelques idées aux hommes de Julien Stéphan : "On n'y va pas pour subir. Déjà parce que cela ne nous ressemble pas." Le coach alsacien souhaite valider "la progression que [le Racing] a réussi à mettre en place dans le jeu". Un son de cloche que partage Jeanricner Bellegarde, le milieu strasbourgeois particulièrement en jambes en ce début de saison : "On va vraiment se concentrer sur nous et ce que l'on sait faire." Et pourquoi pas chercher la première victoire en terre rhodanienne depuis... le 5 mai 1979. Ce jour-là, le Racing l'avait emporté sur le score de 2 buts à 0.