Nancy - Berri : le cap des 30 points en vue

Châteauroux, France

Nancy et Châteauroux se sont rencontrés à onze reprises uniquement en championnat et sur la pelouse du stade Marcel Picot en Meurthe-et-Moselle et devinez quoi : Les Castelroussins ne se sont imposés qu'une seule fois à Nancy, c'était le 7 Mai 1975 ! Ce jour là, La Berri s'impose 2 buts à 1. Nicolas Usaï l'entraîneur des bleu et rouge estime tout simplement : Les séries sont faites pour s'arrêter d'ailleurs quand nous somme allés jouer à Niort il y avait une statistique semblable cela nous à pas empêcher de nous imposés dans les Deux-Sèvres." Même si les Nancéiens se sont copieusement renforcés avec l'arrivée de six renforts au mercato d'hiver (Paye, Marveaux Poha El Kaoutari Ngom et Concalves), il n'empêche que les bleu et rouge ont les faveurs du pronostic car ils ont certes des difficultés pour s'imposer chez eux en revanche à l'extérieur ils sont plus à l'aise et plus précis surtout à l'approche du but adverse. Les footballeurs de la Berri restent d'ailleurs sur un succès à l'extérieur net et sans bavure face à la lanterne rouge le Red Star sur le score de 3 buts à 1. Cette rencontre comme la dernière face au Red-Star est importante aux yeux de l'entraîneur de la Berri : "Nous allons rencontrer encore une fois une équipe qui joue comme nous du reste le maintien en ligue 2. Alors Nancy s'est renforcé pour tenter de s'en sortir et surtout d'éviter une descente dans le championnat National. A nous d'être très vigilant dans ce genre de match et soigner notre entame de match. Nous allons être certainement poussés dans nos retranchements à nous de ne pas nous affoler. Il faudra au contraire d'appliquer les consignes de la semaine pour ne pas connaitre de désillusion."

La Berri peut atteindre le cap des 30 points uniquement en cas de victoire

Si la Berri est sérieuse appliquée et surtout réaliste devant les buts Nancéiens elle a une belle carte à jouer et elle peut uniquement en cas de victoire atteindre cette fameuse barre des 30 points. Et du coup avoir 30 points à l'issue de la 24ème journée serait une très bonne choses pour travailler dans la sérénité lors des 14 dernières journées. Cela permettra aussi aux jeunes pouces du club de s'illustrer et de travailler sereinement aux côtés des joueurs beaucoup plus expérimentés comme par exemple Grégory Bourillon et ses 35 printemps. Les jeunes pouces en question, Choaref (18 ans) ou encore Hassan (17 ans) seront justement du déplacement à Nancy pour pallier aux blessures des deux attaquants Mandane ou encore Yanga.