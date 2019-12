Il y a une vie après le foot : deux anciens joueurs de l'ASNL témoignent

À l’initiative du Rotary club Nancy Héré, Sebastien Schemmel et Cedric Bockhorni, deux ex-joueurs de l’ASNL étaient invités ce jeudi soir pour venir raconter leur après carrière. Un moment convivial et riche en matière d’échange.

Yannick Fresu et avec Sébastien Schemmel et Cédric Bockhorni.

Nancy, France

Sebastien Schemmel et Cedric Bockhorni sont des purs produits du centre de formation de l’ASNL. Ils étaient invités ce jeudi soir par le Rotary club Nancy Héré pour évoquer leur reconversion après le football. Faisant face à l’assistance, les deux invités ont joué franc- jeu répondant aux questions de Yannick Fresu, membre du Rotary club Nancy Héré.

"J'ai gagné beaucoup d'agent"

Sans détours, de nombreux sujets ont été abordés de la vie d’un footballeur professionnel : la cohabitation avec les coéquipiers, la médiatisation, la famille, l’aspect financier, l’égo avant un retour à une «vie normale» : «J’ai gagné beaucoup d’argent, notamment en Angleterre, c’était même trop. Parfois, je faisais n’importe quoi», explique Sebastien Schemmel après deux saisons au club de West-Ham (2001-2003). «Je dépensais sans compter mais heureusement que ma famille était là pour me remettre les idées en place», ajoute Sebastien Schemmel.

Sebastien Schemmel et Cédric Bockhorni invités du Rotary club Nancy Héré. © Maxppp - Stéphane Noll

Sans filtre ou presque, l’humilité et l’humour de l’ex latéral droit de l’ASNL a fait mouche auprès d’un public totalement étrangé aux codes du football. Un ressenti identique pour son compère Cédric Bockhorni. L’ancien joueur de Clermont s’est montré tout aussi généreux n’éludant aucune question : «En étant professionnel, on a tout et l’on ne gère quasiment rien au quotidien. Par exemple, je n’ai jamais rempli une feuille d’impôt. Tout est facile, allez chez le médecin, passer une IRM, tout cela se fait dans la journée. Une fois que vous êtes sorti de ce monde, c’est autre chose, on revient à la réalité, à la vraie vie.» Des mots forts qui ont interpellé Isabelle, l’une des invités : «je vous remercie de votre franchise et surtout de nous avoir montré un autre visage des footballeurs.»

Dans la restauration

Aujourd’hui, Sebastien Schemmel est à la tête de quatre restaurants au Luxembourg mais il est resté fidèle à la cité ducale. Côté sportif, Sebastien entraîne l’équipe de Neuves-Maisons. Quand à Cédric Bockorni, il gère deux restaurants à Nancy et à Metz et garde la forme en jouant avec les vétérans d’Heillecourt.