A Nancy, l'OM de nouveau au ralenti

Incorrigibles joueurs marseillais. Une nouvelle fois, ils perdent l'occasion de bonifier leur excellent 4-0 devant St-Etienne une semaine auparavant. Cette fois, l'OM cale à Nancy (0-0) et déroule un tapis à Bordeaux pour s'envoler dans la course à la 5e place.

L’OM est déjà, de nouveau, au ralenti : 0-0 à Nancy.. chez le 17e du championnat, ce vendredi, en match avancé de la 34e journée de Ligue 1.

Maxime Lopez en direct sur beIN SPORTS : "On mérite un penalty, on n'en a jamais" #ASNLOM pic.twitter.com/1mejnp3EMn

C'est Bordeaux, le premier, qui pourrait en profiter ; en cas de succès face à Bastia ce samedi, les Girondins prendraient une option sur la 5e place, en tout cas ils prendraient 3 points d’avance. Et ill ne reste plus ensuite que.. 4 journées de Ligue 1

- Alors, je perd à Nantes et à Metz - Oui - Je fais match nul contre Dijon et Nancy - Oui tu es... ? - Je suis l'OM !! - Bravo Jacqueline ! pic.twitter.com/R2VAAdxwFm

Ce nul en Lorraine sonne comme un vrai gâchis une semaine seulement après l’embellie et la large victoire contre St-Etienne (4-0).

On fait un match incroyable face à St Etienne puis 5 jours + tard on est désastreux face à Nancy... Vie ma vie de supporter de l'OM.

Un accrochage de Cétout sur R. Cabella à l'entrée de la surface. Une main de Chrétien dans la surface. Voilà les deux actions qui font tout de même rager dans le vestiaire marseillais. A chaque fois, l'arbitre Nicolas Rainville n'a pas bronché.

"Il faut aider les arbitres et avancer sur l'arbitrage vidéo. La Ligue a décidé d'utiliser la vidéo sur les barrages et c'est bien (..) mais jouer un accessit pour l'Europe n'est-il pas aussi important ?" Rudi Garcia

A Nancy, le match aurait très bien pu basculer d’un côté comme de l’autre, ceci dit. Si les Lorrains les premiers frappent sur le poteau (Maouassa) à la fin du premier quart d'heure, Florian Thauvin lui aussi est malchanceux et trouve le montant de Ndy Assembé à la 67e minute.

"On a vu des joueurs plus que déçus, très énervés à la fin du match. Ce sont des points positifs ; ça prouve qu'on ne peut pas se satisfaire d'un match nul chez le 17e, mais c'est l'histoire de ce soir. Et ça n'empêche pas qu'on reste dans la course à l'Europe" Rudi Garcia