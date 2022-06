AS Nancy Lorraine : le club de football annonce une réorganisation

Les supporters du club de football de Nancy s'impatientaient ces dernières semaines de n'avoir aucune nouvelle de leur club de cœur. Difficile à accepter cette descente de l'ASNL dans le championnat de Nationale 1, après une saison en ligue 2 compliquée cette année.

Ce mercredi 15 juin, le club fait des annonces sur son site internet, enfin, évoque sa réorganisation.

" Après avoir obtenu le feu vert financier de la DNCG, l’AS Nancy-Lorraine peut désormais mettre en place sa nouvelle organisation", prévient l'ASNL. "Thorsten Theys devient directeur général de l’AS Nancy-Lorraine."

Le directeur jusque là du KV Ostende en Belgique déclare officiellement, toujours sur le site de l'ASNL, " Je suis humble et fier de faire partie de l'ASNL. Beaucoup de travail nous attend, mais nous sommes très motivés et très impatients de relever ce défi. Je sais que les douze derniers mois n'ont pas été exemplaires, mais il est temps de relever la tête et d'aller de l'avant. Nous ne sommes peut-être pas dans les positions les plus faciles, mais en travaillant durement et avec du dévouement, je suis sûr que nous pouvons aller loin. Je me réjouis de collaborer avec les supporters, avec la Métropole du Grand Nancy, avec les entreprises partenaires et avec les salariés. Main dans la main, il est temps de rebondir."

De nouvelles annonces ces prochains jours

Thorsten Theys aura pour collaborateur, "Nabil El Yaagoubi, directeur général adjoint dans les domaines commercial, marketing et filiales." Sur le site, il déclare" Je suis honoré de la confiance qui m'est accordée. Mon expérience et mon vécu me permettent de mesurer l'ampleur de la tâche et des responsabilités qui nous incombent. Nous partageons avec Gauthier Ganaye et Thorsten Theys les mêmes valeurs d'ambition, d'humilité, de solidarité et nous avons les mêmes objectifs pour que l'AS Nancy-Lorraine, institution incontournable de la région, puisse retrouver une place plus conforme à son potentiel. Le travail finit toujours par payer et nous allons beaucoup travailler. "

Pour le Président de l'ASNL, Gauthier Ganaye "c’est la deuxième étape importante après le passage à la DNCG afin de bâtir les fondations sur lesquelles rebâtir le club. Nous devions nous doter d’une organisation différente afin d’être plus performants dans tous les domaines de la vie du club. " Il prévient que "d’autres changements dans l’organisation seront annoncés lors des prochains jours."

