Nantes, éliminé de la Coupe de la Ligue

Roazhon Park, Rennes, France

De la soirée en Ille-et-Vilaine, ce mercredi, on retiendra que le FC Nantes a infligé le premier but au Stade Rennais version Julien Stéphan, l’entraîneur rouge et noir nommé début décembre et qui, jusqu’à présent, avait remporté tous ses matchs 2-0. C’est bien la seule satisfaction de la soirée, car aussi magnifique soit-elle, la réalisation de Waris Majeed d’entrée de seconde période (un missile dans la lucarne de Koubek à la 49e minute), n’aura donc pas suffit.

Halilhodzic : "Ce n'est pas la peine d'expliquer si quelqu'un n'écoute pas"

Les Bretons n’ont en effet pas mis longtemps pour égaliser par le biais de Mexer, à la réception d’un corner frappé par Benjamin Bourigeaud (1-1, 60e). La douche froide pour les Canaris qui, privés de compétition depuis le 5 décembre et la victoire face à Marseille (les rencontres à Nîmes et contre Montpellier ont été reportées), ont sans doute accusé le coup… "On peut trouver des milliers d'excuses, a cependant rectifié Vahid Halilhodzic. Mais c'est la rigueur défensive ! Ce n'est pas la peine d'expliquer si quelqu'un n'écoute pas !"

L'objet du courroux du coach n'est pas compliqué à identifier. Déjà puni par l'égalisation à l'heure de jeu, le FCN s'est sabordé en toute fin de match sur une action presque similaire : centre de Bourigeaud (venant de la droite cette fois) et tête de Damien Da Silva entre les jambes de Tatarusanu. Pour l'anecdote, le défenseur était d'autant plus à surveiller de près que la saison passée, avec le maillot de Caen sur les épaules, il avait inscrit un doublé face à Nantes (le 4 février pour une victoire normande 3-2)...

Du Roazhon Park, Nantes est donc rentré avec des regrets (un penalty a probablement été oublié avant la pause sur une faute commise sur Waris Majeed) qu'il faudra vite balayer pour préparer sereinement le déplacement de samedi au Parc des Princes face au PSG pour boucler la phase aller.

En tout cas, l'élimination de la Coupe de la Ligue ne soulagera pas forcément le calendrier de Nantes en début d'année 2019 puisqu'après la venue de Châteauroux en Coupe de France le 3 janvier, le FCN pourrait profiter de la petite fenêtre du 8 ou 9 janvier pour recevoir Montpellier et rattraper ce match de la 18e journée, reportée en raison des mouvements sociaux…