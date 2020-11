Nantes : le boxeur français Tony Yoka combat à huis clos dans la H'Arena

C'est le début d'une histoire d'amour entre Tony Yoka et la H'Arena. En septembre 2019, lors de sa première venue à Nantes, le boxeur français avait facilement battu l'Allemand Michael Wallisch. Une victoire expéditive devant près de 6.300 spectateurs. Cette fois-ci, Tony Yoka, 28 ans, défie un adversaire plus chevronné, l'Allemand Christian Hammer, 33 ans. "Ca sera le combat le plus dur depuis mon passage chez les professionnels" prévient le champion olympique. Mais confinement oblige, la salle sera déserte.

Le huis clos ? Ca va me rappeler mes combats chez les amateurs quand on faisait des tournois avec l'équipe de France - Tony Yoka

Durant ce gala de boxe, sa femme, la championne olympique Estelle Mossely-Yoka, 28 ans, affrontera la Bosniaque Pasa Malagic en huit rounds de deux minutes.