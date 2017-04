A Nantes, le FC Lorient doit continuer à être maître de son destin en Ligue 1

Dans la course au maintien en Ligue 1, le FC Lorient, 16e, a les cartes en main pour rester une année de plus dans l'élite. Mais les Merlus se déplacent sur la pelouse d'une autre équipe en grande forme. Les Nantais n'ont perdu que deux fois sur les dix derniers matchs.

Pour la première fois de la saison, le FC Lorient est maître de son destin et de son maintien en Ligue 1. A quatre journées de la fin de saison, ça ne pouvait pas mieux tomber. Les Merlus se sont donnés les moyens pour se retrouver dans cette position. Quatre victoire sur les cinq derniers matchs. Une seizième place au classement. A eux de ne pas tout gâcher en se croyant sauvés.

Pas d'euphorie parmi le staff et les joueurs

Le FC Lorient ne compte que deux points d'avance sur le barragiste (Dijon) et le premier relégable (Nancy). Le maintien est donc loin d'être acquis. Et malgré l'impressionnante série en cours, la puissance offensive et une certaine solidité défensive, l'heure n'est pas à l'euphorie. Bernard Casoni a calmé tout le monde samedi dernier, après l'humiliation infligée 5-1 à Metz.

C'est en fin de saison que je regarde le classement. Le prochain match, on peut se retrouver relégable ou barragiste. Tout est remis en question à chaque journée" Bernard Casoni, l'entraîneur du FC Lorient

Du plaisir ! On espère en prendre encore lors de #FCNFCL.

Nantes, l'autre équipe en forme

Pour cette 35e journée de Ligue 1, le FC Lorient passe un test. On saura si les Merlus ont la taille pour se maintenir. Car le FC Nantes est un adversaire en forme. Après un début de saison catastrophique sous la houlette de René Girard, l'équipe s'est transformée avec l'arrivée de Sergio Conceição. Avec le coach portugais, Nantes est la 5e meilleure équipe de Ligue 1.