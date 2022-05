Nantes : le sociologue Patrick Mignon analyse ce qui s'est passé dans les tribunes de Nice mercredi

Deux jours après les chants injurieux entonnés dans les tribunes du stade de Nice visant l'ancien joueur du FC Nantes Emiliano Sala, Patrick Mignon, sociologue, chargé de conférence à l'École des hautes études en sciences sociales, remet en cause les clubs de football et la société française dans leur manière de considérer les supporters. Pour Patrick Mignon, "la première manière de voir les choses est de considérer qu'on a affaire à une bande d'animaux, de brutes, ce qui, pour certains cas, est vrai [rires] mais globalement il y a un monde de supporters dont le football français et, de façon générale, la société française ne savent pas quoi faire".

Trouver le juste rapport avec les supporters

Le sociologue Patrick Mignon explique : "On arrive pas à trouver la bonne distance entre le fait qu'on puisse considérer comme légitime que les supporters aiment leur club et aient leur mot a dire sur le club, et le fait de n'avoir comme réponses que celle que l'on donne aux éléments les plus dangereux".