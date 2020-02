Nantes - PSG : l'erreur de Kimpembe, "peut-être un peu trop de confiance", dit Tuchel

Nantes, France

Il y avait Mauro Icardi, Kylian Mbappé, Angel Di Maria, les occasions... mais pas l'autorité habituelle, ce mardi soir à Nantes. Sans Neymar, légèrement blessé aux côtes, le PSG s'est un peu fait peur sur la pelouse du FC Nantes, pour la 23e journée de Ligue 1. Surtout après l'énorme erreur de Presnel Kimpembe ayant amené le but de Moses Simon à la 68e. "Pas de l'inattention", a pourtant réagit l'entraîneur des Parisiens, Thomas Tuchel au coup de sifflet final. "Peut-être un peu trop de confiance. C'est un peu trop, mais les 65 minutes avant cela, on a joué avec beaucoup de confiance. On a besoin de situations difficiles pour gagner. Chaque match est différent et c'est bien, par moments, d'avoir des difficultés", a encore commenté le coach du PSG.

Mais Thomas Tuchel est aussi revenu sur la prestation de Kylian Mbappé. La star parisienne qui a répondu par une passe décisive à la polémique née de son remplacement samedi dernier. "Il a fait un très bon match. Je suis très content, il a été décisif (...). C'est clair qu'il est un joueur absolument clé pour nous, il l'a montré encore", a ainsi réagi son entraîneur. D'une manière générale, il a confié avoir "beaucoup aimé ce match. C'est pour moi une performance excellente, je suis très heureux de la manière dont on a joué les 70 premières minutes. On a contrôlé le match, on a joué très agressif, on a récupéré les ballons très haut, on a fait un bon match avec une qualité extraordinaire (...) Mais il aurait été possible de faire plus de buts. On a peut-être oublié de faire le 3e pour finir le travail, et après une erreur de notre part c'est revenu à 2-1 et les choses ont été complètement différentes. C'est pas grave, ça arrive".

Je ne suis pas du tout inquiet par les 20 dernières minutes

"On va retenir la très bonne première mi-temps, très professionnelle, très impliquée", a réagi de son côté Thomas Meunier, le défenseur. "Maintenant, il y a quelques lacunes qu'on peut gommer. Je ne suis pas du tout inquiet par les 20 dernières minutes. On a la 'chance du champion', entre guillemets. Pour moi, Nantes a été bon parce qu'on a été faibles en deuxième période. On leur a laissé l'opportunité de sortir, il y a eu plus de pertes de balles, moins de pressing. Il faut faire plus de gestion. (...) C'est important de garder les pieds sur terre. On ne peut marquer cinq buts à chaque match. Il y a des matches qu'on peut gagner dans la difficulté, comme en Ligue des champions ou Lyon, qui nous attend dimanche."