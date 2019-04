Nantes-PSG - Thomas Tuchel : "On va peut être emmener avec nous des joueurs de la réserve"

Paris, France

Thomas Tuchel s'est présenté face à la presse avec une petite liste. Un bout de papier pour n'oublier aucun de ses joueurs forfaits ou suspendus car la liste est longue comme le bottin.

Pour le match de Nantes (en retard de la 28ème journée de L1), l'entraîneur parisien va devoir se passer de nombreux joueurs "On va jouer sans Marquinhos, Neymar, Meunier, Cavani et sans doute Di Maria, plus Bernat et Verratti. Ce n'est pas notre effectif pour les quarts de finale de la Ligue des champions mais bien nos blessés."

"Marquinhos, Neymar, Cavani, Silva, Meunier, Bernat (suspendu), Verratti (suspendu) et sûrement Di Maria sont absents pour Nantes." Thomas Tuchel entraîneur PSG avant #FCNPSG#Fbsportpic.twitter.com/z3Ostdek9o — France Bleu Paris (@francebleuparis) April 16, 2019

Pour palier les absences, Thomas Tuchel qui habituellement est assez réfractaire à l'idée de piocher dans le centre de formation (si il ne connait pas assez le joueur) va craquer. Le technicien parisien l'a avoué, il va appeler des joueurs de la réserve "Impossible que Rabiot soit avec nous à Nantes. On va peut être emmener avec nous des joueurs de N2 (réserve)".

Nantes - PSG, une rencontre que vous pourrez suivre en intégralité sur France Bleu Paris dès 19h. En cas de victoire du PSG à la Beaujoire, le club de la capitale sera sacré champion de France.