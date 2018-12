Nantes s'offre une victoire de prestige face à l'OM !

Beaujoire, Nantes, France

Après la période des derbies, conclue sur un bilan globalement positif (une large victoire face à Guingamp et deux nuls à Rennes et contre Angers), le FC Nantes est passé en mode historique avec deux affiches qui ont souvent fait saliver le championnat de France. La première, vendredi face à Saint-Etienne, aura surtout fait vibrer les fans des Verts, larges vainqueurs à Geoffroy Guichard (3-0). La seconde, ce mercredi, aura en revanche emmené la Beaujoire au septième ciel avec ce succès de prestige arraché contre l’OM, 3 à 2. Un succès qui aura d’ailleurs mis du temps à se dessiner, les Marseillais menant deux fois au score grâce à Sanson (1-0, 29e) puis Thauvin, sur penalty (2-1, à la 36e). Entre temps, Emiliano Sala aura, lui, retrouvé le chemin des filets en reprenant de la tête un bijou de centre d’Abdoulaye Touré (1-1, 30e, 12e but de l'attaquant). Dix minutes de folie qui ont réveillé Louis-Fonteneau et les Canaris, lesquels ont réussi à remettre les compteur à zéro pour la pause. Abdoulaye Touré, passeur pour Sala, est devenu buteur sur une passe de... l’Italo-Argentin, juste avant l’entracte (2-2, 45e+1). Le moment idéal pour faire douter des Olympiens en difficulté en ce moment.

Après une défaite 3-0, Nantes sait rebondir

En seconde mi-temps, ces derniers n’auront ainsi pas montré grand-chose même si Maxime Dupé (titularisé à la place de Tatarusanu, blessé) aura tout de même été sauvé par son poteau… Mais voilà, Gabriel Boschilia avait de toute faon porté le compteur à trois réalisations pour les Jaune et Vert (3-2, 63e). Le score ne bougera plus ensuite, et Nantes, finalement, a enfin accroché un ténor de la L1 à son tableau de chasse cette saison. Surtout, après la correction face à Saint-Etienne cinq jours plus tôt, les joueurs de Vahid Halilhodzic ont montré qu’ils avaient de la ressource. De toute façon, il faut croire cette saison que dès qu’ils perdent 3-0 (comme à Bordeaux le 7 octobre), les partenaires de Valentin Rongier savent parfaitement rebondir, eux qui avaient ensuite signé une belle série de cinq matchs de suite sans défaite (6 toutes compétitions confondues). Le début d’un nouveau cycle ? Rendez-vous samedi à Nîmes pour le vérifier.