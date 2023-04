Nantes-TFC : Kombouaré, mauvais souvenir des Toulousains

Antoine Kombouaré et le TFC, une histoire brève et peu sexy. L'ancien défenseur est arrivé à la mi-octobre 2019 pour remplacer Alain Casanova sur le banc toulousain. Le but ? Relever une équipe 18e de Ligue 1 à l'époque. Mais les choses vont vite tourner vinaigre. Faire oublier cette époque et également le barrage d'accession alors qu'il coachait Nantes il y a deux ans, c'est le petit plus dans cette finale de Coupe de France.

Lors de sa première conférence de presse, Antoine Kombouaré n'avait pas montré les signes d'une grande implication : "Je vais être très honnête, je n’ai suivi la Ligue 1 que de loin. J’ai regardé Jour de Foot, mais pas les matchs entiers. Le calendrier du TFC ? "Je ne l’ai pas regardé. Je sais simplement qu’on joue Lille, puis qu’on va à Rennes, si je ne dis pas de bêtises", disait alors le coach.

11 défaites en 13 matches

Lors de son arrivée, les choses partent pourtant bien avec une victoire inaugurale contre Lille (2-1) au Stadium. On se dit alors que l'espoir renait. Finalement non. Bilan de Kombouaré à Toulouse 11 défaites en 13 matches. Il aura passé deux mois et demi au TFC, dans une saison qui ressemble à l'enfer. Le coup de grâce c'est début janvier 2020 : une piteuse élimination en Coupe de Francesur la pelouse de Saint-Pryvé Saint-Hilaire, des amateurs de la banlieue d'Orléans.

C'était la dernière saison du TFC avant la relégation, la dernière de l'ère Sadran... Un autre temps, et pourtant, c'était il y a seulement trois ans.