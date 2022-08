Nantes-TFC : souviens-toi l'été dernier

Le TFC va revoir le stade de La Beaujoire ce dimanche, mais cette fois avec l'étiquette d'un club de Ligue 1 collée sur le front. Il y a un peu plus d'un an, les Violets y avaient disputé un barrage malheureux pour la montée.

Le 30 mai 2021, on quittait des Toulousains déçus et dépités. Malgré une victoire 1-0 sur la pelouse des Canaris, le TFC n'avait pas pu accéder à la Ligue 1 (2-2 sur l'ensemble des deux matches, plus de buts à l'extérieur pour Nantes). Un an plus tard, Toulouse a réussi son objectif et joue de nouveau dans la même cour que le FC Nantes.

Rouault : "On l'a en travers de la gorge"

Le TFC a retrouvé le sourire depuis et l'engouement autour du club n'a fait que croître. Mais quand même. Ce match reste dans la tête du défenseur Anthony Rouault : "Je pense que ça va faire bizarre, même si certains joueurs ne sont plus là. Le coach va en parler, dans la semaine ça va se dire. On a cette défaite en travers de la gorge donc on essaiera de prendre notre revanche."

Dupé veut prouver

D'autres, comme le gardien Maxime Dupé, sont passés à autre chose : "Je garde un mauvais souvenir avec le barrage retour, mais ça c'est oublié. C'est du passé. En plus c'était la période Covid, au niveau des émotions c'était différent. J'ai hâte d'y retourner. Nous on a un public extraordinaire mais eux aussi ont un beau public."

Et quand on lui demande ce que ça change de revenir avec le statut d'un gardien de Ligue 1, le message est clair : _"_Peut-être que ça montre que je n'ai pas eu ce qu'il fallait là-bas..."