Nantes : un tournoi de foot en hommage à Henri Michel réunira des ex-Canaris et France 98

Nantes, France

Un peu plus d'un an après la mort d'Henri Michel, emblématique joueur du FC Nantes et ancien sélectionneur de l'équipe de France, l'association À la nantaise organise un tournoi de foot en salle en son honneur, avec quatre matchs qui devraient se jouer entre 17 et 20 heures, à la H'Arena de Nantes, le 29 juin.

Hommage à Henri Michel, samedi 29 juin. Un événement organisé par A la nantaise et le Club des Internationaux de Football, avec le soutien du HBC Nantes.

Les bénéfices de l'opération permettront d'élever une statue de notre capitaine.https://t.co/UtH3A0hyAF — A la nantaise (@a_la_nantaise) April 29, 2019

Youri Djorkaeff et Laurent Blanc sur la pelouse

Sur le terrain, des joueurs de France 98, anciens Bleus dont Youri Djorkaeff et Laurent Blanc, qui ont déjà donné leur accord de principe, selon nos informations. Marcel Dessailly, en revanche, ne sera pas de la partie. Face à cette "équipe de légendes", une sélection d'anciens Canaris comme Quint, Loko et Landreau, mais aussi d'internationaux ivoiriens et internationaux marocains, "puisque Henri Michel était aussi un grand sélectionneur", explique Florian Le Teuff, le président de l'association À la nantaise. "Et on s'est rendu compte qu'au Maroc et en Côte d'Ivoire il y a une vraie volonté de rendre hommage", ajoute-t-il.

Initialement, l'idée c'était d'organiser un match à Marcel Saupin, mais les internationaux nous ont dit 'c'est bien mais 1 800 places c'est un peu petit', alors on a choisi la H-Arena, où on pourra réunir 5 500 personnes

Florian Le Teuff, président de l'association À la nantaise

La statue à la Beaujoire, sur une place ou un quai

La souscription participative qu'a lancé l'association a déjà permis de recueillir 6 000 euros, mais il manque encore des fonds pour avoir la qualité voulue et atteindre la somme finale : "Avec les 6 000 euros on pourrait déjà faire construire une statue mais tout dépend de la qualité qu'on veut avoir", explique Florian Le Teuff. "Par exemple en Angleterre, ils font beaucoup ça, les statues de joueurs, en France, on en est pas encore là, mais globalement en moyenne ça tourne autour de 70 000 euros". 250 personnes ont contribué pour l'instant. L'association proposera à chaque contributeur de faire apparaître son nom sur le socle de la statue.

En ce qui concerne son aspect, "le champ des possibles et l'imaginaire sont ouverts", souligne Florian Le Teuff. L'association a des échanges informels avec des artistes, l'élu en charge du sport de la ville de Nantes, et souhaiterait rencontrer la direction de la culture, le voyage à Nantes, "pour discuter en bonne intelligence du choix de l'artiste et de l'emplacement".

On pense au stade de la Beaujoire parce que c'est là que se réunissent les amoureux du FC Nantes mais on peut aussi imaginer une place, une rue au nom d'Henri Michel, le projet n'est volontairement pas figé, pour qu'il soit collectif

Florian Le Teuff

La billetterie pour le tournoi du 29 juin ouvrira très prochainement.