Nantes : Zinédine Zidane participera au tournoi de football en hommage à Henri Michel

Laurent Blanc, Youri Djorkaeff, Sabri Lamouchi et maintenant Zinédine Zidane. L'ancien numéro 10 des Bleus participera au tournoi de football organisé en hommage à l'ancien Canari, Henri Michel, ce samedi à Nantes.

Nantes, France

Les spectateurs de la H Arena, à Nantes, auront le bonheur de (re)voir Zinédine Zidane balle au pied. Le champion du monde 1998 participera au tournoi de football organisé par l'association "A la nantaise"et le Club des internationaux de football, avec le soutien du FC Nantes et du HBC Nantes en hommage à Henri Michel. Les fonds récoltés, ce samedi soir, serviront à la création d'une statue à la mémoire de l'ancienne légende des Canaris décédée le 24 avril 2018.

Un casting de stars à la H Arena

"Il a souhaité être présent pour participer à cet événement, confirme Henri Émile, ancien intendant de l'équipe de France entre 1894 et 2004 et entraîneur de l'équipe "France 98", ce samedi à la H Arena. _J’espère que ce rendez-vous sera à la hauteur de ce que l'on a pu vivre quand on est venu pour Xynthia, à l'époque avec France 98_. Il y avait eu une ferveur énorme dans le stade pour ce match particulier. Là, c'est le football nantais qui doit être mis en avant à travers cet hommage à Henri Michel, un homme qui est à la base de beaucoup de choses dans le football."

Deux matchs auront lieu, ce samedi soir, à la H Arena : France 98 face à la Côte-d'Ivoire puis une sélection d'anciens joueurs du FC Nantes contre le Maroc. Sur le terrain, les spectateurs pourront ainsi voir s'affronter "Zizou", Laurent Blanc, Youri Djorkaeff ou encore Didier Drogba, Kader Keita et Bonaventure Kalou. Parmi les ex-Canaris qui participeront à ce tournoi, Éric Carrière, Patrice Loko, Mickaël Landreau, Nicolas Savinaud, Frédéric Da Rocha ou encore Olivier Quint, consultant France Bleu Loire Océan, ont répondu présent.

Zinédine Zidane, un argument de choix pour remplir la H Arena

Si un peu plus de 2.000 places ont déjà trouvé preneur, la H Arena n'affiche pas encore complet. Mais l'annonce de la venue de l'ancien numéro 10 des Bleus pourrait permettre aux organisateurs de remplir la salle habituellement fréquentée par les amateurs de handball. D'anciennes gloires du ballon rond, à l'image de Raynald Denoueix, Jean-Paul Bertrand-Demanes, Vincent Bracigliano, Georges Eo, Vahid Halilhodžić ou encore Maxime Bossis ont déjà confirmé leur présence dans les tribunes, ce samedi soir.

"Zinédine Zidane sait ce que Henri Michel représente pour moi, raconte Henri Emile. C'est l'homme avec lequel j'ai passé mes diplômes d’entraîneur professionnel, j'étais un de ses adjoints aux JO de Los Angeles. Il est imbibé de ces choses là et par respect, il a souhaité être là."