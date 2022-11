Nasser Al-Khelaifi ne compte pas vendre le PSG mais il envisage l'ouverture du capital du club

Alors que la Coupe du Monde 2022 au Qatar est enfin lancée, Nasser Al-Khelaïfi a décidé de prendre la parole et d'évoquer un peu l'avenir du PSG dans un entretien à un média britannique. Le président du Paris-Saint-Germain a confirmé l'information dévoilée samedi par le journal l'Equipe selon laquelle le propriétaire du club n'est pas fermé à une ouverture de capitale. Mieux des propositions de rachat ont été écartées explique-t-il.

Les gens parlent souvent du PSG, en pensant que nous n'avons que de l'argent à dépenser. Ce n'est pas vrai ! Nous avons mis soixante-dix millions dans le club (rachat) et aujourd'hui, il en vaut plus de 4 milliards. Comme je l'ai dit, nous avons différentes offres de rachat. C'est une bonne affaire, une affaire fantastique. Une offre de rachat de 4 milliards ? Plus de 4 milliards, bien sûr. Mais nous n'allons pas vendre le club. Mais pourquoi pas un petit pourcentage du club. Nous réfléchissons à différentes offres en fait.