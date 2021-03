Nasser Larguet confirme des contacts avec Caen mais dément tout départ de l'OM

Alors que Jorge Sampaoli est arrivé à Marseille, mais que l'entraîneur argentin n'a toujours pas pris les commandes de l'équipe professionnelle, Nasser Larguet a été interrogé sur son avenir à l'issue du match perdu contre Lille (2-0), ce mercredi 3 mars 2021. Entraîneur intérimaire depuis le départ d'André Villas-Boas, plusieurs médias envoient le technicien franco-marocain en Normandie pour prendre la tête du centre de formation du Stade Malherbe (Ligue 2).

"Il n'y a pas que Caen" - Nasser Larguet

Invité à s'exprimer sur cette information, le toujours responsable du centre de formation du club phocéen a confirmé des contacts mais dément tout départ. Nasser Larguet serait très sollicité mais toujours concerné par Marseille : "Depuis que je suis avec l'équipe c'est gratifiant, il n'y a pas que Caen. Il y a beaucoup de clubs qui sont demandeurs. Aujourd'hui je suis avec l'Olympique de Marseille. Je suis sous contrat avec l'OM. On a beaucoup de travail, beaucoup de chantiers à mener. Donc il n'y a pas, je dirai, de départ pour Caen."

Priorité du Stade Malherbe de Caen

Pourtant, Nasser Larguet serait une priorité du président du Stade Malherbe de Caen, Olivier Pickeu. En difficulté dans le championnat de Ligue 2 (12e), le club normand prépare l'avenir. Si Pascal Dupraz, son entraîneur, sera en fin de contrat à l'issue de la saison en cours et qu'aucun successeur n'est encore annoncé, c'est dans l'anti-chambre de l'équipe fanion que le SMC veut d'abord se renforcer. Le poste de directeur du centre de formation est vacant. Et Nasser Larguet, qui a débuté le football dans le Calvados, a déjà tenu les rennes de la formation caennaise entre 1998 et 2001, puis un trimestre en 2014.