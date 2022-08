Nathan Ngoumou avant TFC-Nice : "Je ne suis plus un enfant, je suis prêt"

Nathan Ngoumou et les Toulousains retrouvent la Ligue 1 ce dimanche face à Nice au Stadium. L'attaquant du TFC veut briller cette saison, avec en ligne de mire l'Euro Espoirs en fin d'exercice.

Quels sentiments à quelques heures du début des hostilités ?

"On est tous impatients de commencer ce championnat, très excités de jouer contre de telles équipes. Là c'est un autre step. C'est super de pouvoir se jauger, voir quelles sont nos vraies capacités. L'an dernier, on a survolé le championnat mais cette année il y aura des équipes bien plus fortes que nous. On sait qu'on a les capacités pour se maintenir cette saison."

Tu t'es fixé des objectifs personnels ?

"Je suis un joueur offensif, je me fixe des objectifs chaque saisons. Nombre de buts, de passes, de duels, de centres... Je garde ça pour moi (rires)."

Tu es un des rares à avoir connu la Ligue 1...

"Mon premier match, c'était une titularisation contre Dijon. J'ai regardé le match il n'y a pas longtemps, j'étais un gosse. Dans les duels j'avais peur. Quand je vois ça, je rigole. Je ne suis plus un enfant. Aujourd'hui, je suis prêt."

Quel axe de progression encore pour toi ?

"Ce qui est impardonnable, c'est devant le but. Il faut être un tueur. Je dois progresser là-dessus. Etre très juste dans mes choix, être plus propre devant les cages."

Est-ce que tu seras encore un joueur du TFC à la fin du mois d'août ?

"Aujourd'hui, je suis vraiment focus sur le match de dimanche."