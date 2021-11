National : le Mans FC annonce le départ de l'attaquant Bastian Badu

Le mariage fut de courte durée, comme le communiqué du club sarthois. Jeudi 25 novembre, le Mans FC annonce le départ de Bastian Badu par ces thermes : "Le Mans FC informe, ce jeudi, du départ de Bastian Badu. Le Club et le joueur se séparent d’un commun accord. Le Mans FC souhaite à Bastian une bonne continuation dans sa carrière." L'attaquant de 21 ans n'a disputé que trois rencontres sous les couleurs sang et or, en tant que remplaçant, pour un peu moins de 30 minutes sur le terrain cette saison. Bastian Badu avait été recruté début juillet par le club de National.

