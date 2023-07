National 1 - Daniel Congré reste au DFCO la saison prochaine !

Il reste ! Daniel Congré continue l'aventure au DFCO la saison prochaine. «C’est avec beaucoup de plaisir que je retrouve le DFCO, avec une seule mission en tête : remettre le DFCO à sa place. J’ai maintenant hâte de débuter les entraînements et la compétition», confie le joueur de 38 ans, dans un communiqué partagé par le club lundi 31 juillet. Daniel Congré a signé un nouveau contrat d’une durée d’un an, plus un en option. "Exemplaire au niveau de son investissement au quotidien, le défenseur central de 38 ans est impatient de retrouver les pelouses du centre d’entraînement", ajoute le club. Daniel Congré, c'est 490 matchs de Ligue 1 et 62 matchs de Ligue 2 au compteur. Il portera le maillot numéro 3.

