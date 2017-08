National 1 | L'US Concarneau veut être plus pro

En plus de viser une deuxième année de National 1 aussi belle que la première, l'US Concarneau cherchera à se professionnaliser lors de cette saison 2017/2018. Structurellement et administrativement, les Thoniers évoluent.

Tout change mais rien ne change, titrions nous il y a pile un an, à l'aube de la toute première saison de l'US Concarnoise en National. On aurait pu titrer la même chose avant cette saison 2017/2018...

L'USC des exploits en coupe de France et des accessions de CFA2 en National n'existe plus juridiquement. L'été a commencé par la constitution d'une SAS, une société par actions simplifiées, dont la présidence a été confiée à Jacques Piriou. Elle sera chargée de gérer l'équipe première.

Une structuration inévitable si le club veut se donner les moyens de grandir et viser un jour une montée en Ligue 2. Les autres équipes, de la N3 à l'école de foot, sont désormais administrées par l'association.

1 million et demi à 2 millions de travaux pour le stade

Pour accompagner ce développement, l'USC a recruté Pierre Lhotelier, 30 ans, ancien responsable du développement du Stade de Reims, un ex-club de Ligue 1. "Mes tâches sont purement administratives. Elles s'arrêtent au niveau du sportif. L'idée est de coordonner billetterie, sponsoring, même si le club entreprise gère cela très bien. Et j'ai aussi des mission de support sur les secteurs juridiques et financiers", explique l'intéressé dans les couloirs d'un stade Guy-Piriou qui se met aux normes grâce à un chantier d'envergure.

Les collectivités ont déboursé entre 1,5 et 2 millions d'euros pour mettre l'enceinte aux normes du National 1. © Radio France - Thomas Lavaud

Des contrats fédéraux majoritaires

Plus pro dans les bureaux, il faut aussi l'être sur le terrain. Cette saison, les joueurs sous contrats fédéraux seront majoritaires pour la première fois de l'histoire du club centenaire. Mais l'effectif conserve plusieurs "historiques" qui ont contribué à faire monter l'USC : Jannez, Benamara, Richetin, Illien, Gégousse, Drouglazet, Koré, etc.

Nicolas Cloarec, entraîneur de l'USC © Radio France - Thomas Lavaud

"L'effectif a été modifié légèrement, analyse le Président Jacques Piriou. Les arrivées ont été choisies par Nicolas Cloarec (l'entraîneur, NDLR). Une partie de l'effectif reste amateur. L'effectif d'origine reste présent. On a deux arrêts, qui intégreront l'équipe de N3. Ils ont été remplacés par des contrats fédéraux. Il seront majoritaires, mais on reste amateur. Tant qu'on sera en National, on restera dans cet esprit. Ce sont les amateurs qui ont fait ce qu'on est aujourd'hui. On leur fait toute confiance, aussi pour garder la morale de l'USC."

Quant au budget consacré à l'équipe première, il est en hausse et se situe au-dessus du million et demi d'euro.

Champions d'automne la saison dernière, l'US Concarnoise s'est mêlée à la lutte pour la montée jusqu'à cinq journées de la fin. A égalité de point, à cet instant, Les Thoniers ont perdu leur quatre dernières rencontres et ont finalement terminé à la 11e place.