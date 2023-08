National 1 : Le derby du sud de la Lorraine de retour à Marcel Picot

Le dernier match de championnat entre les 2 formations remonte à 1996. C'était un match retour de 2ème division et à Marcel Picot, l'ASNL l'avait emporté 3-0. Ce vendredi c'est au niveau juste en dessous que les 2 équipes se retrouvent. Le Larousse et le Robert sont formels dans leur définition, on peut classer ce match comme un derby puisqu'il s'agit d'une "rencontre sportive entre 2 villes voisines". Les 2 préfectures sont distantes d'une soixantaine de kilomètres et même s'il n'y pas la rivalité historique qu'il peut y avoir avec le FC Metz, c'est bien aussi un derby.

Pas de victoire pour commencer, mais des contenus prometteurs.

Face à 2 clubs solides du championnat (Villefranche et le Red Star), les 2 clubs lorrains n'ont pas réussi à s'imposer la semaine dernière. L'ASNL a vu 2 points s'envoler en toute fin de match sur l'égalisation de Villefranche alors qu'à la Colombière c'est Epinal qui poussé le Red Star dans ses retranchements mais n'a pas réussi à décrocher le nul (1-2). Benoit Pedretti se méfie d'ailleurs des vosgiens "C'est une équipe généreuse qui ne lâche rien. Quand tu rivalises avec le Red Star, connaissant le force, la puissance de l'équipe et la qualité des joueurs, c'est déjà que tu as fait un match intéressant. S'ils sont capables de jouer tout un match comme ils ont joué les 20/30 dernières minutes, il faut s'attendre à un match très difficile"

Pour sa part, l'ASNL a livré un contenu plutôt satisfaisant, mais a logiquement, au vu de la courte préparation, eu un trou physique en fin de match. "La prestation qu'on a livré contre Villefranche est en adéquation avec ce que j'attendais, ce jour-là, le vendredi de la semaine dernière. Maintenant (face à Epinal), j'en attends plus et j'en attendrai encore plus dans 15 jours, 3 semaines". L'entraîneur nancéien sait qu**'il pourra compter sur les 2 dernières recrues**, Alexis Farade (attaquant) et Louis Carnot (milieu de terrain) "J'aurai un peu plus de choix".

La tribune Piantoni toujours suspendue, mais une belle affluence attendue

Ce sera le 2ème match de suspension (sur 5) de la tribune Piantoni, sanctionnée à cause des débordements de la fin de saison dernière, mais les tribunes de Marcel Picot s'annoncent bien garnies. Les supporters spinaliens ont organisé un déplacement en bus et prendront place en parcage, d'autres seront dans les tribunes. Le groupe des Saturday FC fait son retour au stade, mais donc pas en tribune Piantoni, ils devront prendre leur place dans d'autres tribunes. Le club annonce qu'il y a déjà 7800 places attribuées avec parfois des doublons puisque les "bannis" de la tribune Piantoni, qui prennent un billet pour une autre tribune seront comptabilisés 2 fois.

Le groupe de l'ASNL

Le groupe nancéien élargi (20 joueurs) convoqué par Benoit Pedretti pour le match face au SAS - ASNL

Le programme de cette 2ème journée de National 1

Pas de point actuellement pour les 2 équipes, avec le nul de la semaine dernière, l'ASNL a juste comblé la pénalité d'1 point qu'elle avait. - FFF